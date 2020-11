Summer Walker fait exploser Londres sur la piste: « Bum Ass N * gga »

La chanteuse a récemment révélé qu’elle était enceinte de l’enfant du producteur et l’appelle désormais «boiteux».

La relation récurrente entre Summer Walker et London On Da Track a de nouveau connu une période difficile. Il y a eu des indices cette semaine que les choses n’allaient pas bien entre le couple après que Summer ait partagé quelques messages énigmatiques sur ses comptes de médias sociaux, et vendredi soir (27 novembre), elle a semblé confirmer que tout ne va pas bien sur le devant la maison. La chanteuse primée a récemment partagé avec le public qu’elle attendait son premier enfant avec le super-producteur, et il y a quelques minutes, elle a publié quelques messages suggérant que London On Da Track la trompait. «Je devrais vraiment sortir ce connard n * gga @londonondatrack», a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. « Je pourrais vraiment baiser la vie … lol mais … je ne le suis pas. » Elle a continué sa pensée dans une autre diapositive. « Pour l’instant. Lol pour l’instant je prends juste mon L. » Elle a ensuite écrit: «Une salope entière». L’été n’était pas fini. «Les hommes noirs doivent commencer à faire mieux quand il s’agit d’être père», dit-elle. « Mon grand-père boiteux, mon père boiteux, et dis n * gga boiteux. Lol et je suppose que le cycle va continuer. Je suppose que les négros sont toujours aux prises avec les chaînes de l’esclavage mental ou une merde, quand les hommes blancs ont déchiré vous de vos familles et vous battre à mort si vous avez essayé de les protéger. Cela va profondément. Sh * ts vraiment triste. « London On Da Track n’a pas répondu aux déclarations publiques de l’été. Il a récemment été en désaccord avec les mères de ses enfants qui l’ont accusé de ne pas s’occuper de leurs enfants. Découvrez tous les articles de Summer ci-dessous, y compris ses affirmations selon lesquelles elle aurait tenté de faire passer du temps à Londres avec ses enfants.

