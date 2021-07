Summer of Soul Review : un documentaire musical à couper le souffle

À l’été 1969, le monde musical était à l’honneur sur « 3 Days of Peace & Music » au festival Woodstock à Bethel, New York. Au cours de cette même période, à 160 kilomètres au sud de Mount Morris Park à Harlem, une autre série de concerts a inspiré une génération et contribué à définir un changement radical dans l’identité raciale des Noirs américains. Le Harlem Cultural Festival, surnommé le « Black Woodstock », s’est déroulé sur six week-ends du 29 juin au 24 août. Des actes légendaires tels que Stevie Wonder, BB King et Nina Simone se sont produits devant plus de trois cent mille personnes au point culminant d’une décennie tumultueuse. Ahmir « Questlove » Thompson, le célèbre batteur des Roots, raconte cet événement historique avec des interviews et de superbes images d’archives, qui n’avaient pas été vues depuis cinquante ans.

Summer of Soul (…Or, When the Revolution could not be Televised) est un documentaire musical époustouflant. Le lauréat du Grand Prix du Jury et du Prix du Public au Sundance Film Festival de cette année prend un instantané d’un moment sociétal déterminant. Le pays était sous le choc des assassinats de JFK, Malcolm X, Bobby Kennedy et Martin Luther King Jr. La guerre du Vietnam a fait rage avec un nombre disproportionné de Noirs pauvres enrôlés. La consommation de drogue et le chômage étaient un fléau endémique. La ville de New York se remettait encore des émeutes raciales de l’année précédente. Il fallait un événement fédérateur pour rassembler les gens dans la fête.

L’été de l’âme s’ouvre sur une introduction flamboyante d’un Stevie Wonder alors âgé de dix-neuf ans. La foule noire et brune applaudit de stupéfaction alors que l’interprète aveugle déchire un solo de batterie méchant. Questlove, dans ses débuts en tant que réalisateur, a des festivaliers originaux qui regardent les images pour la première fois. Il va et vient des interprètes, aux plans de la foule, aux commentaires et aux actualités historiques de l’époque. Gladys Knight parle avec émotion du choc et de l’autonomisation de voir tant de Noirs apprécier sa musique. L’événement avait presque été oublié. Les images présentées ont été enregistrées lors des concerts, mais ont langui dans des coffres pendant des décennies. Les concerts n’avaient jusqu’alors existé que dans les mémoires. La réaction aux images est assez émouvante.

Questlove donne beaucoup de temps d’écran à Tony Lawrence, l’organisateur et hôte du festival. Lawrence était un chanteur, un artiste et un bon vivant. Son charme et sa personnalité contagieuse ont déplacé des montagnes pour promouvoir les concerts. Le film explore la relation chaleureuse de Lawrence avec le maire républicain de New York, John V. Lindsay. Qui était un ardent défenseur de l’égalité raciale et de la réduction de la pauvreté. Les scènes avec Lawrence et Lindsay sur scène ont montré au public qu’il y avait un but à travers les allées. Le soutien de Lindsay et la capacité de Lawrence à obtenir des commandites d’entreprise ont été un brillant exemple de coopération.

L’été de l’âme vous épatera avec des performances musicales fantastiques. J’ai eu des frissons en regardant The Fifth Dimension chanter leur méga-hit, « Aquarius (Let the Sunshine in) ». Ensuite, vous avez David Ruffin des Temptations, une superstar à l’époque, dynamisant la foule avec « My Girl ». Questlove se concentre également sur le blues avec des clips remarquables de BB King et de Mother of Gospel, l’emblématique Mahalia Jackson. Sly et la Family Stone brûlent la scène avec leur mélange énergique de funk, de r&b et de rock. Les actes musicaux étaient encore très ségrégués à l’époque. Les commentateurs expliquent à quel point un groupe mixte avec la parité des sexes était si révolutionnaire. Une femme, alors adolescente, n’avait jamais vu une trompettiste chanter, danser et diriger le groupe. Ce moment lui a ouvert les yeux sur ce qu’elle pouvait être ; un moment fort du film.

L’été de l’âme ne fait aucun effort pour discuter des inégalités et des disparités raciales. Une scène remarquable montre un journaliste local demandant aux festivaliers ce qu’ils pensaient de l’alunissage américain. Cela a été reconnu comme un exploit, mais totalement inutile pour les pauvres Noirs affamés de nourriture, d’emplois et de soins de santé. Le comédien Redd Foxx livre une réponse hilarante et sarcastique cinglante. L’ensemble de Nina Simone se termine par une lecture de poésie qui résume les espoirs, les rêves et la colère que beaucoup de gens ressentaient. Les concerts servaient de porte-voix pour des commentaires honnêtes.

Le festival culturel de Harlem a été oublié et enterré. Hal Tulchin, qui a filmé les concerts, explique franchement qu’ils n’ont pas pu vendre les images par la suite. Les studios de télévision s’intéressaient à Woodstock, pas à « Black Woodstock ». Ces performances incroyables ont été perdues avec le temps. Questlove et les producteurs méritent toutes les distinctions pour avoir déniché ce merveilleux événement. Le film est magnifiquement conçu; un témoignage de célébration à tous ceux qui ont fait du festival une réalité. L’été de l’âme est produit par David Dinerstein, Robert Fyvolent et Joseph Patel. Il est actuellement en sortie en salles limitée de Searchlight Pictures avec une première le 2 juillet sur Hulu.

