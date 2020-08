Summer Loving: Grease prequel est défini comme “ 100% musical ”

Paramount Pictures est conscient qu’avec Summer Loving, le prequel en cours sur Grease, a un vrai “ cheval gagnant ”: le long métrage parlera de “ l’amour d’été ” qu’ils ont partagé Danny et Sablonneux avant de retourner au lycée, et malgré le fait que jusqu’à présent il scénariste quelqu’un en charge du projet (c’est-à-dire que ça va être long), aujourd’hui il a été annoncé que ce poste occupera John August, spécialiste du scénario après avoir travaillé dans des films comme Gros poisson, le récent Aladdin ou Charlie et la chocolaterie.

Brett Haley sera le cinéaste assis dans le fauteuil du réalisateur, et comme expliqué dans une interview avec CinemaBlend, Summer Loving sera une musique 100%: “Je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, mais je peux vous dire que oui, ce sera 100% musical. Je peux dire aux fans de la franchise qu’elle va être très fidèle au film original et je dis aussi à ceux qui n’aimeront peut-être pas les comédies musicales que je pense que ce sera une expérience merveilleuse et un film incroyable et amusant, un voyage pour se sentir bien. . Je suis très enthousiasmé par le matériel avec lequel vous travaillez et c’est un projet de rêve pour moi“.

Si tout cela ne suffisait pas HBO Max travaille sur un retombées, Rydell High, qui sera également produit par Télévision Paramount et qu’il réinventera le film original, certains des personnages restant intacts et avec de très nouveaux ajouts. De plus, il se déroulera dans les années 50, et comment pourrait-il en être autrement, la musique sera plus que présente.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂