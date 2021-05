Suki Waterhouse et Inanna Sarkis sur les horreurs de Seance [Exclusive]

Bien que la montée soit encore lente mais sûre, les films sont de retour et la saison des films d’été est à nos portes. Les fans d’horreur ont beaucoup à attendre, y compris Séance. Et nous avons pu discuter avec les stars Suki Waterhouse et Inanna Sarkis du film, qui arrive dans un théâtre près de chez vous, ainsi que du confort de la maison, cette semaine.

Il s’agit du premier long métrage de réalisateur de Simon Barrett, connu pour avoir écrit des films tels que Vous êtes le prochain, L’invité et Blair sorcière. Barrett a fréquemment collaboré avec Adam Wingard, qui a réalisé tous les films susmentionnés, ainsi que Godzilla contre Kong. Pour le premier long métrage de Berret, il a créé un mystère d’horreur avec des vibrations slasher et des éléments surnaturels en jeu. Il présente également une distribution à prédominance féminine, dirigée par Suki Waterhouse dans le rôle principal. Le casting comprend également Madisen Beaty, Ella-Rae Smith, Seamus Patterson et Marina Stephenson-Ker.

Séance se concentre sur Camille Meadows, la nouvelle fille de la prestigieuse Edelvine Academy for Girls. Peu de temps après son arrivée, un groupe de six filles l’invite à se joindre à elles dans un rituel de fin de soirée, faisant appel à l’esprit d’un ancien élève mort qui hanterait leurs couloirs. Mais avant le matin, l’une des filles est morte, laissant les autres se demander ce qu’elles ont pu se réveiller.

Suki Waterhouse est en plein essor depuis ses débuts d’actrice il y a près de dix ans. Certains de ses gros crédits récents comprennent La galerie des coeurs brisés et Détective Pikachu. Elle a également eu la chance de prendre la vedette dans des projets plus petits tels que Nation d’assassinat et Le mauvais lot. Ici, elle peut diriger un ensemble tueur dans un film d’horreur qui, comme nous en discutons, pourrait bien finir par être la première fois que quelqu’un revienne au cinéma depuis longtemps.

Pour ce qui est de Inanna Sarkis, c’est une multi-trait d’union qui s’est imposée comme un nom majeur, à la fois en tant qu’entrepreneur numérique et en tant qu’acteur devant la caméra. Le public peut la connaître pour ses rôles dans Après et Après notre collision, ainsi que la série Netflix Brews Brothers. Sarkis devrait également jouer aux côtés de Jamie Foxx dans le prochain Week-end All-Star.

J’ai récemment eu la chance de m’asseoir avec ces deux stars en prévision de la sortie de Séance. Nous avons discuté de ce que c’était de travailler avec Simon Barrett en tant que réalisateur pour la première fois, des types de projets dans lesquels ils aimeraient être impliqués plus tard, que Suki Waterhouse ait entendu parler ou non. Détective Pikachu 2 et bien plus. Comme vous le verrez dans la vidéo, les deux ont formé un lien très réel lors du tournage du film.

Il semble que la flèche pointe fermement vers le haut pour ces deux étoiles. Suki Waterhouse, par exemple, joue également dans Creation Stories, qui fait sa première au Tribeca Film Festival de cette année. Séance est disponible dans certains cinémas, en version numérique et à la demande le 21 mai auprès de RLJE Films. Assurez-vous de consulter l’interview complète par vous-même.