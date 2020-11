Suivre une alimentation saine sans friture

La recherche d’une vie plus saine a été l’objectif de nombreuses personnes aujourd’hui, en particulier avec la publication constante de nouvelles et d’études sur le sujet. On s’inquiète des habitudes, des exercices et d’une série de comportements qui aideront au développement de la santé. La nourriture n’est pas différente.

Savez-vous comment vos repas affectent votre santé? La plupart du temps, les gens ne tiennent pas compte de la quantité de sodium, de calories et de gras trans lorsqu’ils achètent des aliments au supermarché ou déjeunent pendant la semaine.

Changer les habitudes alimentaires n’est pas une tâche facile, mais éliminer les aliments frits avec de l’huile peut être une excellente première étape. Les aliments frits consommés en excès deviennent responsables de problèmes de santé au fil des ans.

Que vous arrêtiez de consommer des aliments frits avec de l’huile ou que vous réduisiez simplement la quantité, les avantages pour la santé suivants commencent à apparaître:

Diminution des chances d’avoir une maladie cardiovasculaire;

Diminution de l’acroléine, une substance cancérigène;

Amélioration de la pression artérielle;

Diminution de l’accumulation de graisse abdominale;

Meilleure acceptation de l’insuline dans le corps;

Diminution de la consommation de gras trans.

Régime sans gras trans

L’un des plus gros problèmes de la friture à l’huile est le gras trans. Par exemple: lorsque vous réutilisez l’huile plusieurs fois, elle finit par devenir la substance redoutée. Mais après tout, que sont les gras trans? Ce sont des substances générées à partir d’huiles végétales. Après avoir été hydrogénés, ils ne sont plus liquides pour être solides. Grâce aux gras trans, les entreprises sont en mesure d’augmenter la durée de conservation d’aliments tels que la margarine, la crème glacée, les chocolats, entre autres.

Évitez les aliments frits

Il existe de nombreuses façons de remplacer la friture traditionnelle par d’autres modèles plus sains. Pour ceux qui sont fan inconditionnels, il est possible de faire frire sans huile. Les recettes AirFryer sont de bons exemples de plats savoureux et frits sans une goutte d’huile. Le goût est très similaire et n’apporte pas le mal mentionné ci-dessus.

En plus de la friture sans huile, les aliments grillés sont également d’excellents substituts. En plus de collaborer avec une alimentation saine, ils sont préparés de manière plus naturelle.