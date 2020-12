Suivez nos impressions sur la démo finale de Bravely Default II

Rejoignez Seth et son groupe dans leur quête du cristal d’eau avec nos impressions sur la démo finale de Bravely Default II

Eh bien oui coupable, un peu plus de 2 mois avant la sortie du jeu, Nintendo nous a surpris avec une démo finale, différente de la précédente, avant de pouvoir goûter au nouveau titre de la saga Bravely. Voulez-vous savoir ce que nous avons trouvé les changements par rapport au précédent? Eh bien continuez à lire notre impressions de la démo finale de Bravely Default II

Une démonstration de ce que nous verrons dans la version finale du jeu

Juste après avoir pris la première démo et vu la réaction des joueurs, Square Enix a recueilli divers avis des joueurs pour corriger le jeu pour la version finale et c’est justement ce dont nous pouvons profiter dans ce test qui promet d’être beaucoup plus proche. au produit de lancement.

Sans aucun doute, le soin qui est donné à cette livraison est perceptible. Avec les nouveaux ajouts, ils rendent tout beaucoup plus intuitif. Et, comme d’habitude dans la saga Bravely, nous avons une difficulté notable, même s’il est possible de la modifier pour éviter de nous arracher les cheveux. Même ainsi, j’avance qu’il vous en coûtera d’être victorieux dans cette section.

Contre la montre de ceux qui vous rendent nerveux du début à la fin

À mon avis, une partie très négative de la démo est que nous aurons un temps limite de 5 heures … Si c’est déjà difficile, devoir s’arrêter pour monter de niveau, donc perdre du temps, vous donne une expérience de jeu similaire manger les raisins à la fin de l’année en ayant acheté des gros et voir que vous n’avez pas le temps d’en manger un alors que vous devez déjà être avec le suivant dans la bouche. Très stressant

Ci-dessus, comme si cela ne suffisait pas, à chaque heure qui passe, on vous rappelle à quel point vous êtes lent et que vous avez moins de temps pour jouer. Il est vrai qu’après ces 5 heures, vous pouvez commencer un nouveau jeu, mais… cela sans aucun doute je ne pense pas que beaucoup d’entre nous le fassent. Donc à la fin vous avez un test dans lequel vous devez aller à fond sans pouvoir vous arrêter beaucoup pour inspecter les zones, enquêter … Allez, qu’est-ce que jouer à un RPG. Bien sûr, à la fin, c’est Bravely Default, et cela est apprécié même si vous êtes écrasé.

Nous lions directement à l’histoire du jeu

Contrairement à ce que nous avons pu apprécier auparavant, nous allons cette fois tester le jeu directement à partir du chapitre 1 de l’histoire. Il aurait peut-être été préférable de profiter du prologue que de se lancer pleinement dans le travail, mais il est apprécié que nous puissions voir les bribes de ce qu’ils ont préparé pour nous.

Et, si vous n’étiez pas satisfait des cristaux, dans ce jeu vidéo, ils reviennent, prenant l’importance qu’ils ont toujours eue. Dans l’intrigue du jeu, et sans rentrer dans les détails pour que vous puissiez en profiter vous-même, nous devrons accompagner la princesse Gloria dans sa recherche du cristal d’eau, qui a été volé à son royaume.

Nouveaux emplois et alliés pour nous aider dans nos batailles

Enfin, ils nous laisseront goûter quelques-unes des nouvelles œuvres que nous trouverons dans cet épisode, où je souligne surtout le barde, celui que je voulais vraiment, qui, comme nous en avons l’habitude dans Final Fantasy, sera un travail orienté vers le le soutien de l’équipe pouvant augmenter ses statistiques pendant 3 tours. Je dois dire que je n’ai jamais vraiment été fan du métier de bardique, mais son design dans ce jeu me fait complètement tomber amoureux.

Et comme nouveauté dans cette saga, nous rencontrons des alliés pendant la bataille, comme cela s’est produit dans Final Fantasy III. Et c’est qu’à certains moments de l’histoire, nous serons rejoints par des alliés qui nous aideront au combat avec leurs compétences. C’était assez surprenant, car je n’avais aucune idée que cette option était là et il est vrai que dans le jeu mentionné ci-dessus, j’ai adoré.

Ennemis dangereux et missions secondaires

Comme nous en avons discuté dans les autres impressions, cet épisode aura des missions secondaires, le seul changement apporté à ce stade étant celui qui sera désormais marqué sur la carte, ce qui nous aide beaucoup à terminer chacune d’elles. Plus besoin de chercher sur YouTube pour savoir comment dépasser la mission secondaire numéro 34!

Et attention, bien que nous ayons des changements dans la difficulté cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de défi si vous optez pour la difficulté facile, car en plein champ, nous trouverons une série d’ennemis qui seront prêts à nous mettre à l’épreuve. Ces combats auront une grande difficulté et nous devrons être très préparés si nous voulons en être victorieux.

En conclusion, un autre Bravely, qui promet de remplir notre Nintendo Switch de magie, mais il est sans aucun doute dommage que ce test ait un couvre-feu, car comme je l’ai mentionné, il n’y a pas le temps de profiter pleinement de l’expérience. À partir de là au moins, nous traversons déjà des jours sur le calendrier, attendant avec impatience la sortie de ce titre qui, nous l’espérons, sera l’un des nombreux, car au moins le serveur est un grand fan. N’oubliez pas que Bravely Default II sortira le 26 février exclusivement sur Nintendo Switch.