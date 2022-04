Suivez l’histoire de Lara Jean : le spin-off de sa soeur débarque en série sur Netflix

NETFLIX

XO, Kitty a annoncé le début de la production et le casting final. Découvrez comment l’intrigue de To All the Boys se poursuit, cette fois avec Anna Cathcart.

©NetflixSuivez l’histoire de To All the Boys.

L’histoire de Laura Jean est tombé amoureux des abonnés adolescents de Netflix. Et c’est qu’avec les films de à tous les garçonsl’adaptation du roman homonyme de Jenny Han présenté des personnages inoubliables comme ceux de Lana Condor et Noah Centineo. Mais, apparemment, l’intrigue ne s’est pas arrêtée là : un retombées de sa petite soeur Minou Il arrivera en série et est déjà en production avec un casting prometteur.

L’annonce est enfin arrivée : Anna Cathart occupera le rôle principal, accompagné de neuf autres acteurs qui joueront des rôles secondaires dans cette fiction dérivée. Qui sont-ils? Jenny Han et Sasha Rothchild – co-créateurs et producteurs exécutifs – ont déjà accueilli Choi Ming-yeong, Anthony Keyvan, Gia Kim, Sang Heon Lee, Peter Thurnwald et Regan Aliyah. Et ils ont déjà posé ensemble sur une image qui a rendu les fans fous !

Votre titre sera xo, minou et ramener l’entremetteur adolescent. Comme on l’a déjà vu dans la trilogie disponible sur le géant du streaming, Kitty Chanson Cobery il sent qu’il sait tout ce qui est essentiel pour une relation amoureuse. Cependant, se déplaçant à l’autre bout du monde pour rencontrer son petit ami de longue distance, elle trouve ces liens beaucoup plus complexes lorsque son propre cœur est en jeu.

Les personnages sont déjà confirmés : Choi Ming-yeong jouera Dae, tandis qu’Antony Keyvan jouera Q. Gia Kim jouera Yuri et Sang Heon Lee jouera Min Ho. . Enfin, Peter Thurnwald jouera le rôle d’Alez et Regan Aliyah jouera le rôle de Juliana. Ils rejoindront également le casting Yunjin Kim (Jina), Michael K. Lee (Professeur Lee) et Jocelyn Shelfo (Madison).

Produit par Awesomeness Studios et ACE Entertainment, non seulement le casting a été confirmé, mais le tournage est sur le point de commencer. L’ensemble est préparé en Séoul, Corée du Sudet vous n’aurez nul autre que JEnnifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanoswsky et Katina Medina Mora en tant que réalisateurs de cette saison. Tout indiquerait que ce n’est que le début d’une production qui aura plus d’un épisode.

