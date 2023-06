Suivez les traces de Netflix: HBO annule l’une de ses meilleures séries après deux saisons

in

Une autre série télévisée a été victime lorsqu’elle a été annulée après deux livraisons qui ont été accueillies positivement. Qu’est-ce que c’est et pourquoi la décision a-t-elle été prise?



© IMDbUne nouvelle annulation a été confirmée sur HBO.

Nous vivons à une époque où les affaires sont ce qui maintient le monde de l’audiovisuel sur la bonne voie, qu’il s’agisse d’un contenu de bonne qualité ou d’un contenu qui n’atteint pas le niveau souhaité. Les grandes entreprises avec lesquelles ils ont la dernière décision et depuis HBO a annoncé ces dernières heures l’annulation d’une série qui promettait une belle croissance. Qu’est-ce qui s’est passé?

Ce type de manœuvre des entreprises est reconnu par les téléspectateurs, puisqu’il s’agit d’une pratique constamment menée par le service de streaming Netflix, qui ces derniers temps a interrompu plusieurs émissions qui ravissaient le public, comme chasseur d’esprit soit fichier 81, plus près. Maintenant, le titre qui vient de dire au revoir est Perry Mason.

+HBO et une nouvelle annulation

Selon une exclusivité des médias Date limite, HBO a pris la décision de ne pas renouveler la préquelle de la série classique Perry Mason et a donc été annulée. Après près de trois ans, la deuxième saison a été créée en avril de cette année, mais aucune raison particulière de sa fin abrupte n’a été révélée. Le programme historique a été réalisé par Matthieu Rhys et produit par Robert Downey Jr.

C’est une déclaration, HBO mentionné: « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le travail remarquable de Matthew Rhys et de la distribution et de l’équipe inégalées de Perry Mason pour leur réinvention d’une franchise aussi précieuse et légendaire. ». Puis ils ont ajouté : « Bien que nous n’allions pas aller de l’avant avec une autre saison de la série, nous sommes ravis de continuer à travailler avec les brillants créatifs de Team Downey sur de futurs projets. ».

dans la saison 2 , Au cours de la pire année de la Dépression, Perry (Rhys) et Della (Juliet Rylance) prennent en charge des affaires civiles au lieu du travail tumultueux qu’implique le droit pénal. Une affaire ouverte et fermée saisit la ville de Los Angeles, et la quête de justice de Perry révèle que tout n’est pas toujours comme il semble. La fin du deuxième épisode s’est terminée sur un cliffhanger, avec Perry en prison.

