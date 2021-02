Suivez le tournoi Destruction AllStars sur PlayStation 5 en direct

45Secondes.fr participe au tournoi Destruction AllStars sur PlayStation 5. Nous vous indiquons où vous pouvez suivre le tournoi en direct.

Direct de Destruction AllStars! Aujourd’hui, l’ancien Anastasio (@Mechaheadz) nous représente dans le tournoi Destruction AllStars sur PlayStation 5 entre médias spécialisés, créateurs de contenu, un joueur Betis et un invité.

À 17h00, le tournoi commencera. Vous pouvez suivre l’événement sur toutes les chaînes des participants en plus de la chaîne PlayStation officielle. Nous diffuserons tous les jeux sur notre chaîne Twitch avec Anastasio et un serveur offrant le meilleur des cumbias. Nous vous attendons tous avec vos encouragements, vos commentaires dans le chat, vos « suivis » et plus encore. Notre émission débutera à 16h00 avec quelques tours d’échauffement et beaucoup d’opinions.

Destruction directe AllStars

Dans ce tournoi, il y a un total de 16 participants qui écraseront les voitures dans différentes modalités du jeu vidéo Destruction AllStars. Certains des créateurs de contenu / streamers / youtubers que vous pouvez trouver dans ce direct de Destruction AllStars sont Illojuan, Spursito, BarbeQ, ElBokeron ou Toniemcee.

N’oubliez pas qu’à 17h00, le tournoi commencera, mais bien avant nous serons sur notre chaîne Twitch. Nous discuterons pendant un moment, préparerons des lots et nous échaufferons pour ce tournoi. Le gagnant recevra une PlayStation 5 qui pourra ensuite être tirée au sort parmi les fans.

Le jeu vidéo Destruction AllStars peut être joué ce mois-ci avec son arrivée sur PlayStation Plus. C’est un jeu complètement arcade dans lequel le but est de détruire les rivaux. Le jeu vidéo est exclusif à PlayStation 5 et si vous en avez plus, vous pouvez y jouer jusqu’au mois de mars. Très bientôt sur notre site Web, vous aurez l’analyse et de nombreux gameplays sur la chaîne YouTube.