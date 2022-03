Suite de Godzilla vs. Kong enregistrera sur place en Australie

Les combats des monstres géants se poursuivront au cinéma. La suite de »Godzilla contre. Kong » commencera l’enregistrement dans la ville de Queensland en Australie Plus tard cette année. Le film encore sans titre sera tourné dans des endroits de la Gold Coast et du sud-est, selon le premier ministre de l’État. Annastacia Palazczukassurant que ce projet sera bon pour aider le pays.

«La production devrait plus que doubler les 36,5 millions de dollars que« Godzilla Vs Kong »a apportés à l’État et constitue un coup de pouce bienvenu pour notre économie alors que nous nous remettons des effets de la pandémie mondiale et des inondations dans le sud-est du Queensland. Ces types de productions profitent à notre industrie cinématographique, créent des emplois locaux et donnent un coup de pouce bienvenu à nos petites entreprises et communautés dans et autour de nos sites de production. »

L’intrigue de ce nouvel opus est encore inconnue, mais il servira de cinquième opus de la franchise du MonstreVerse du producteur légendaire. Cependant, le réalisateur de »Godzilla vs. Kong », adam ailéa expliqué dans une interview ce qu’il ferait s’il était en charge d’une suite :

« Le point de départ clair que nous avons trouvé est l’exploration de la Terre creuse, je pense qu’il y a beaucoup plus à faire là-bas. C’est une préhistoire de la planète Terre, d’où viennent tous les titans. Nous avons découvert un mystère dans ce film, les choses qui Je veux voir résolu, exploré et amené au niveau suivant ».

La production de cette suite de »Godzilla vs. Kong » apportera un coup de pouce significatif à l’économie australienne, selon Écran Queensland. La production du film devrait générer 58,6 millions de dollars dans la région, en plus de créer 505 emplois pour les habitants qualifiés.

De plus, 750 personnes de la région auront également l’opportunité d’être des figurants dans le film. Le premier volet de »Godzilla vs. Kong » a également été tourné en Australie et a également stimulé l’économie du pays à l’époque.

Le Queensland est récemment devenu un lieu très populaire pour le tournage de films internationaux. Certains projets notables qui ont déjà été filmés dans l’État australien incluent »Young Rock », »Joe contre. Carole », »Thirteen Lives », »Elvis », »Spiderhead » et »Ticket To Paradise ». Les projets en cours incluent la préquelle « Nautilus » de « 20 000 lieues sous les mers » et la deuxième saison de la série Foxtel « Upright ».