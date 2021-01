Suite à la décision de Moscou de libéraliser le processus de citoyenneté, plus de 400000 Ukrainiens ont reçu des passeports russes en 2020

La Russie cherchant à augmenter sa population, le Kremlin s’est tourné vers les anciennes nations soviétiques comme une source de migrants. Le plan semble s’être concrétisé en 2020, avec 409549 Ukrainiens recevant un passeport russe.

Les chiffres de l’année dernière représentent une augmentation de près de 40% par rapport à 2019, et signifient que le nombre de citoyens ukrainiens qui ont obtenu des documents russes au cours des quatre dernières années approche le million, à près de 900000. L’adoption croissante de la nationalité russe a commencé en avril 2019, lorsque le président Vladimir Poutine a signé un décret permettant aux résidents des républiques populaires non reconnues de Donetsk et de Lougansk de recevoir un passeport. Les régions séparatistes sont internationalement reconnues comme faisant partie de l’Ukraine, y compris par Moscou.

Le processus a encore été simplifié en 2020, lorsque le gouvernement a annulé l’obligation de passer un examen de langue si le candidat est ukrainien ou biélorusse. Avec ces deux simplifications, le chiffre de 409549 pour 2020 est nettement supérieur à 299,422 de 2019.

Avec une population autochtone en déclin, attirer de nouveaux citoyens est une priorité du gouvernement russe. En 2019, Poutine a créé un groupe de travail dans le but d’attirer autant de nouveaux citoyens que possible en Russie grâce à des programmes de migration et en réformant les règles de citoyenneté.

En plus de cibler les citoyens ukrainiens, la Russie a commencé à supprimer les barrières pour les autres étrangers souhaitant obtenir la citoyenneté. En avril 2020, le président russe Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi supprimant l’obligation des citoyens russes naturalisés de renoncer à leurs passeports existants.

Avant l’adoption de la loi, le député russe Konstantin Zatulin a appelé l’idée « Correct, attendu depuis longtemps et conforme au bon sens, » notant que la nouvelle législation permettra aux personnes issues de la diaspora d’obtenir plus facilement la nationalité russe.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂