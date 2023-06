"suis-moi"la série de Carlos Menem : quand elle sort, où la voir et acteurs

in

Première vidéo

Apprenez tous les détails sur « Follow Me », la série sur le travail et la vie de Carlos Saúl Menem en Argentine.



© Prime Vidéo« suis-moi »

Inspirée du slogan de campagne emblématique du défunt dirigeant argentin – « Suivez-moi, je ne vous laisserai pas tomber » -, la série « Suivez-moi ! » promet d’être un thriller politique entrelacé de comédie dramatique, avec son intrigue basée sur les deux mandats de Menem au cours de la décennie mouvementée des années 90.

Date de sortie de la série Menem et où la voir

En 2020, Amazone a acquis les droits exclusifs pour la réalisation de cette série qui raconte la vie du ancien président Carlos Menemsous la direction du producteur Mariano Varela et avec le soutien de l’homme politique de La Rioja lui-même.

À l’origine, la série devait être prête pour le premier semestre 2021. Cependant, après le décès de l’ancien sénateur en février de la même année, sa fille Zulemita a repris les rênes de la production. En raison de l’opposition de certains membres de la famille qui n’avaient pas donné leur consentement, la production a subi des retards.

Il a été révélé que le tournage de la série commencera entre juin et septembre de cette année, avec un total de huit épisodes, mais la date de sortie est toujours en attente de confirmation.

Qui sera au casting ?

même si ni Amazon Prime Vidéo ni les producteurs kapo et Films mulâtres n’ont pas encore confirmé le casting, des noms d’acteurs ont émergé qui pourraient se faire passer pour les protagonistes de cette œuvre fictive basée sur des événements réels.

On suppose que Léo Sbaragliaqui a déjà collaboré avec Winograd dans des films comme Aujourd’hui le monde est figé et Le manager, il serait choisi pour jouer Carlos Menem.

D’autre part, il est suggéré que Griselda Siciliani pourrait incarner Zulema Yoma, ex-femme de l’homme politique de La Rioja, qui a joué dans plusieurs scandales conjugaux avec le président.

De plus, il a été divulgué que les enfants du mariage, Zulemita Menem et Carlos Menem Junior (décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère), serait joué par Cumelen Sanz et Augustin Sullivanrespectivement.

