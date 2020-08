“Suis le prince des ténèbres”: Ozzy continue jusqu’à ce que le cercueil attend

Deguisetoi Déguisement prince arabe garçon - Taille: 10-12 ans (145/158 cm)

Ce déguisement de prince arabe pour garçon se compose d'une longue tunique blanche élastique et longue jusqu'aux pieds ainsi que d'une coiffe assortie munie d'un ruban noir (Bagues et chaussures non incluses). Ce costume est idéal pour un spectacle, le Carnaval ou à l'occasion de tout autre événement déguisé.