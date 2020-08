Suicide Squad: Tuez les premiers détails de la Ligue de la justice; se déroulera dans l’univers d’Arkham

Le mystère est fini! Solide comme un roc et Warner Bros. a enfin publié le premier trailer officiel de Suicide Squad: Tuez la Justice League, son nouveau titre basé sur les bandes dessinées de DC. L’espace choisi pour cette révélation a été la diffusion de l’événement DC FanDome, et il y a quelques minutes à peine, le développeur a partagé le premiers détails de ce projet ambitieux.

Suicide Squad: Tuez la Justice League Ce sera un titre de tir qui combinera action et aventure pour offrir une expérience de jeu qui peut être apprécié à la fois seul (pouvoir changer de personnage à tout moment) comme en compagnie de trois amis maximum (en mode coopératif). Il a également été confirmé que la caméra sera à la troisième personne et aura un grande charge narrative alimenté par des personnages emblématiques de DC.

Les utilisateurs pourront se déplacer librement une métropole du monde ouvert tout en contrôlant Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark; la mission de ces membres de la Suicide Squad sera de sauver la Terre et de détruire les super-héros de la Justice League. Chacun de ces personnages aura son propre ensemble de capacités et de mouvements, et vos armes seront entièrement personnalisables. Et enfin, Solide comme un roc a confirmé que ce jeu se déroulera dans le même univers que la saga du jeu vidéo Batman: Arkham, continuant ainsi son histoire.

Suicide Squad: Tuez la Justice League sera mis en vente au cours de l’année 2022 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, et pour l’instant nous devrons nous en contenter petite avance que nous vous avons laissé plus haut. Si vous souhaitez voir un gameplay d’un nouveau titre basé sur DC comics, nous vous rappelons qu’il y a quelques heures il a été montré un premier aperçu du gameplay de Gotham Knights.

