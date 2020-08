"suicide Squad: Tuez La Justice League" Joue Dans "arkham" Univers

Enfin! Rocksteady Studios a officiellement dévoilé Suicide Squad: Kill the Justice League sur le DC Fandome. Les fans ont pu admirer une première bande-annonce lors de l’événement numérique, dans lequel Harley Quinn et son équipe affrontent quelques méchants. À la fin de la bande-annonce, Superman apparaît, cette fois apparemment en train de se battre aux côtés des méchants.

Sur DC Fandome, Rocksteady a expliqué que le jeu se déroule dans la ville de Metropolis, qui a été en grande partie détruite par le super méchant Brainiac. Comme le rapporte Kotaku, “Suicide Squad: Kill the Justice League” est un jeu d’action dans un monde ouvert qui offre aux joueurs un mélange de gameplay de différentes superpuissances et armes. Rocksteady a également révélé que le jeu se déroule dans l’univers “Arkham”.

Action multijoueur avec des amis ou des bots

“Suicide Squad: Kill the Justice League” est un jeu de tir multijoueur auquel vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis. Si vous ne pouvez pas toujours réunir trois personnes ou si vous préférez jouer seul, ce n’est pas non plus un problème. Les robots reprennent ensuite les positions ouvertes dans votre équipe. Les joueurs devraient pouvoir basculer entre les personnages Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang à tout moment du jeu.

Malheureusement, il n’y a pas de gameplay dans la bande-annonce actuelle. Il faudra du temps avant de pouvoir admirer cela, la sortie du jeu n’est pas prévue pour 2022. Ensuite, il devrait apparaître pour PS5, Xbox Series X et PC. Contrairement à “Gotham Knights”, également édité par Warner Bros. Games, aucune sortie pour PS4 et Xbox One n’est prévue.