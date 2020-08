Suicide Squad: Kill The Justice League sort sa première bande-annonce

Après l’agréable surprise de Gotham Knights, nous avons encore eu notre premier aperçu du nouveau jeu de Rocksteady: Suicide Squad: Kill the Justice League. Un titre que l’on a pu anticiper comme il le sera grâce à sa première bande-annonce CGI, qui a confirmé son coq initial.

Cette fois, nous laisserons les gentils de côté pour gérer Harley Quin, Deathshot, Captain Boomerang et Kingdom Shark. Notre objectif? La Justice League contrôlée par une entité perverse.

Hunt Superman en tant que membre de la Suicide Squad

En effet, le premier aperçu de Suicide Squad nous permet de voir comment une entité s’est imbriquée dans Metropolis, infectant tout le monde et tout. Même les membres de la Justice League. Quelque chose que nous pouvons voir dans Superman, dont les yeux ne révèlent rien de bon. Et regarder un flic local se désintégrer devant notre casting de méchants. Et, curieusement, cette équipe hétéroclite de méchants est le seul espoir. Seront-ils à la hauteur de la tâche?

Suicide Squad: Kill the Justice League arrive sur Xbox Series X et PC dans le courant de 2022.