Suicide Squad: Kill the Justice League, premier trailer révélé sur DC FanDome

Dans le cadre de DC FanDome a été présenté le premier trailer de Suicide Squad: Tuez la Ligue de la justice, le nouveau jeu développé par Rocksteady.

“/>

Dans cette vidéo, nous voyons la Suicide Squad composée de Capitaine Boomerang, King Shark, Deadshot et Harley Quinn démontrant sa brutalité jusqu’à l’arrivée de l’homme d’acier, mais son apparence n’est pas celle attendue. Solide comme un roc a annoncé que ce titre arrivera en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.

Nous vous laissons avec la bande-annonce entièrement en espagnol pour que vous puissiez en profiter.

Synopsis:

Les créateurs de la série Batman: Arkham sont de retour avec un nouveau jeu de tir d’action-aventure. Les méchants les plus dangereux de l’univers DC ont été contraints de se regrouper pour entreprendre une nouvelle mission: tuer la Justice League. Créez le chaos dans Metropolis. Vous êtes la Suicide Squad ».

DCFanDome a été un vrai régal pour tous les joueurs. Ce titre est le deuxième qui montre vos premières images; Chevaliers de Gotham, jeu développé par Warner Bros. Montréal, a également eu son temps fort au début de cet événement.

Ester sera un jeu de rôle d’action à la troisième personne en monde ouvert mettant en vedette la famille Batman alors que les joueurs assumeront les rôles de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros entraînés doit se lever en tant que protecteurs derrière lui. La mort de Bruce. Un vaste monde criminel s’est répandu dans les rues de Gotham, et c’est maintenant à ces nouveaux héros de protéger la ville, d’apporter de l’espoir à ses citoyens, de discipliner ses flics et de craindre ses criminels.

Qu’as-tu pensé de la première bande-annonce de Suicide Squad: Tuez la Justice League présenté sur DC FanDome?

***

Votre podcast de confiance pour vous tenir informé sur les jeux vidéo, les anime et la culture geek les plus pertinents. Ne manquez pas Press Start chaque semaine sur YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂