Suicide Squad: Kill the Justice League Key Art révélé avant DC FanDome

Avec plus d’informations sur Suicide Squad: Kill the Justice League qui devrait être révélé au DC FanDome le mois prochain, voici votre premier aperçu des nouvelles illustrations du jeu. La version – développée par le créateur de Batman Arkham Knight, Rocksteady Studios – présente Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui sont tous inclus dans la nouvelle image.

Le communiqué de presse explique: «Suicide Squad: Kill the Justice League combinera le gameplay d’histoire axé sur les personnages du studio avec une action de tir à la troisième personne pour offrir une expérience de jeu unique en son genre. Situé dans le monde ouvert richement détaillé de Metropolis, le récit original du jeu suit les quatre membres de Suicide Squad alors qu’ils entreprennent une mission impossible pour sauver la Terre et tuer les plus grands super-héros DC du monde.

Le panel DC FanDome précédemment annoncé devrait avoir lieu le samedi 16 octobre à 18h BST. N’oubliez pas qu’il y aura également des nouvelles sur le spin-off coopératif Gotham Knights, et l’art clé pour cela a également été révélé plus tôt dans le mois. Avez-vous hâte d’en savoir un peu plus sur cette version ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.