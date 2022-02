Suicide Squad: Kill the Justice League est retardé et sortira jusqu’en 2023

Suicide Squad: Tuez la Justice League malheureusement, il a dû être retardé. Le jeu des anti-héros CC J’avais prévu de sortir ce 2022, mais WarnerMedia vient d’annoncer qu’il a été « tranquillement retardé » et verra le jour jusqu’en 2023. Aucune raison n’a encore été donnée pour expliquer pourquoi il a dû être reporté, mais des sources proches de l’entreprise précisent qu’en raison de la pandémie, la production du jeu a rencontré diverses difficultés.

Le rapport sur le retard du jeu Suicide Squad a également indiqué que divers jeux liés aux franchises Suicide Squad Warner Bros. ont été retardés. Certains titres inclus sont Héritage de Poudlard, Gotham Knights Oui LEGO Star Wars : La saga Skywalker. Le dernier basé sur les jeux de blocs, avait fixé sa date de sortie au 5 avril, mais on ne sait pas encore s’il changera sa date. Ce rapport intervient quelques semaines seulement après que Warner Bros. a confirmé que sa liste de sorties de jeux vidéo 2022 était sur la bonne voie pour atteindre ses dates de sortie.

Pratiquement aucun détail sur » Suicide Squad: Kill the Justice League » n’était connu. Les joueurs seraient capables de gérer King Shark, Harley Quinn, Deadshot Oui Capitaine Boomerang, un groupe de personnages qui dans cette aventure devra éliminer des personnages de la Justice League, qui ont un problème de lavage de cerveau, devenant mauvais et dangereux. La bande-annonce de gameplay montre des échanges de tirs à grande échelle, mettant en valeur la variété d’armes uniques et de mécanismes de traversée de l’équipe.

Le jeu a été confirmé en août 2020, via DC FanDôme, où la première bande-annonce du jeu est sortie. Il a également été confirmé que le jeu se déroule dans l’univers d’Arkham, où les trois jeux vidéo Batman acclamés par la critique et la préquelle d’Arkham Origins ont eu lieu.