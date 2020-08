Suicide Squad: Kill the Justice League annoncé par Rocksteady Studios

Outre les remorques aussi Le Badman, Wonder Woman et Suicide Squad 2 a Warner Bros.dans le cadre de l’événement numérique DC fandome aussi le RPG d’action en monde ouvert Gotham Knights ainsi que le jeu de tir action-aventure Suicide Squad: Tuez la Justice League officiellement révélé.

Ce dernier est un nouveau titre du développeur Studios Rocksteadyqui dans le passé a travaillé sur la série “Batman: Arkham”, entre autres. Vous pouvez jouer seul ou avec jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne.

Nouvelle histoire dans l’univers DC

Dans “Suicide Squad”, vous recevrez une nouvelle histoire qui se déroule dans l’univers DC et vous mènera à travers un monde de jeu ouvert (Metropolis). L’histoire suit Harley Quinn, Abattu, Capitaine Boomerang et Requin roi – Les membres de la Suicide Squad – qui doivent entreprendre la mission impossible de sauver le monde et de tuer les plus grands super-héros de l’univers DC: le Ligue de justice.

Avec des explosifs mortels mis en œuvre dans leur esprit, les supervillains DC n’ont pas d’autre choix que de se regrouper et d’assumer la tâche impossible qui leur est présentée dans le cadre de Amanda Wallers plus notoire Groupe de travail X était assigné.

“Suicide Squad: Kill the Justice League met en évidence la capacité de Rocksteady Studio à combiner une histoire magistralement racontée de personnages emblématiques de DC avec un gameplay passionnant”, a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. “L’équipe travaille sur une expérience qui définira un nouveau genre, et elle donne également vie à la redoutable Suicide Squad d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant.”

Voici les personnages jouables dans Suicide Squad

Chaque membre de l’équipe possède des compétences uniques qui leur permettent de se déplacer plus facilement sur la carte et leur permettent d’être dynamiques, ouverts Monde du jeu Metropolis Explorez à votre guise, ainsi qu’une variété d’armes qui peuvent être personnalisées et une gamme de compétences à maîtriser.

Voici les personnages jouables:

Harley Quinn , la maîtresse du chaos (Dr Harleen Quinzel)

, la maîtresse du chaos (Dr Harleen Quinzel) Abattu , le tireur d’élite le plus dangereux du monde (Floyd Lawton)

, le tireur d’élite le plus dangereux du monde (Floyd Lawton) Captain Boomerang, un assassin talentueux d’Australie (Digger Harkness)

Requin roi, un demi-dieu capable de régner sur les océans, dont le corps est un mélange entre l’homme et le requin (Nanaue)

“Suicide Squad: Kill the Justice League” sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC.

