Suicide Squad Ayer Cut avait un Joker bien meilleur, insiste le directeur

Le point de vue de Jared Leto sur le Joker dans Suicide Squad a suscité de nombreuses critiques au cours des quelques années qui ont suivi sa sortie, mais le réalisateur David Ayer insiste sur le fait que sa représentation était bien meilleure dans la coupe originale et prolongée. Avant la sortie du film en 2016, Leto figurait en bonne place dans les supports marketing, suggérant qu’il jouerait une grande présence dans l’histoire. Alors qu’il avait tourné beaucoup plus de séquences que ce qui était vu dans la coupe théâtrale, la plupart d’entre elles se sont retrouvées sur le sol de la salle de montage.

Au cours des années suivantes, Ayer a été ouvert sur sa déception quant à la façon dont sa version de Suicide Squad s’est avéré. Il a depuis déclaré qu’il souhaitait avoir fait du Joker le méchant principal et utilisé le personnage à son plein potentiel. Sachant qu’il existe une multitude de séquences inédites avec plus de scènes du prince clown du crime, certains fans pensent que le portrait de Leto aurait été mieux reçu s’il n’y avait pas tant de choses qui avaient été coupées. Sur Twitter, Ayer a de nouveau souligné à quel point la performance était vraiment meilleure.

« Je sais Jared Leto était mieux que la coupe théâtrale de Suicide Squad, Je veux juste le voir », a écrit un fan sur Twitter.« Vraiment mieux », David Ayer personnellement répondu.

Vraiment mieux https://t.co/aJtaOX7GKt – David Ayer (@DavidAyerMovies) 16 décembre 2020

Il est très possible que nous voyions un jour une version plus longue d’Ayer’s Suicide Squad, même si cela semble improbable. Après avoir fait campagne sur les réseaux sociaux, les fans de DC ont pu convaincre Warner Bros.de développer Justice League de Zack Snyder, une coupe alternative du film 2017 Ligue de justice en utilisant à la fois des images supprimées et nouvellement prises. Il a également été rapporté que Leto reprendra son rôle de Joker dans la mini-série en quatre parties, qui frappe apparemment HBO Max en mars 2021.

Après que la campagne « Snyder Cut » se soit avérée un succès, certains fans de DC ont également appelé à la sortie du « Ayer Cut » de Suicide Squad. Ayer a également approuvé la campagne, affirmant que la coupe d’un réalisateur du film «existe définitivement». Pour le moment, cependant, il n’y a aucun projet officiel chez Warner Bros.pour sortir une version étendue du film.

James Gunn redémarrera l’histoire d’Ayer comme La brigade suicide, une quasi-suite qui ramènera une poignée de personnages qui reviennent en introduira plusieurs autres. Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney reviennent tous de la version d’Ayer avec de nouvelles stars telles que John Cena, Idris Elba, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Nathan Fillion, Storm Reid, Michael Rooker, Pete Davidson et Sylvester Stallone. Il ne semble y avoir aucune indication que le Joker fera partie du projet. Ce film sortira le 6 août 2021.

Leto peut également être vu prendre une autre adaptation de bande dessinée lorsqu’il joue l’année prochaine Morbius film. Basé sur la série Marvel Comics Morbius, le vampire vivant, le film met en vedette Leto en tant que scientifique qui développe le vampirisme après une tentative de guérison de sa maladie sanguine rare qui tourne mal. Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius devrait sortir le 19 mars 2021. Cette nouvelle nous vient de David Ayer sur Twitter.

