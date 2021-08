Suicide Squad a eu une fin encore plus sombre qui n’a pas fait la coupe

Avant même son achèvement, le cinéaste James Gunn’s La brigade suicide faisait le tour d’Internet sur la base de rumeurs selon lesquelles cela allait être beaucoup plus sombre et sanglant que les films de super-héros ordinaires. Les premières critiques ont confirmé que le film fait effectivement bon usage de sa cote « R » pour raconter l’histoire extrêmement violente et sanglante d’un gang de desperados qui pourrait mourir à tout moment.

Dans une récente interview avec THR, James Gunn a révélé qu’il avait toujours été franc avec les studios Warner au sujet de la nature tordue de l’histoire qu’il voulait raconter, qui avait à l’origine une fin encore plus sombre.

« Le [original] le pitch était presque exactement ce qu’était le film. Il y a en fait une fin un peu plus sombre à la hauteur qui a changé, mais à part ça, tout était exactement pareil. C’était aussi énervé que dans le film lui-même. »

Compte tenu du nombre de choses foirées que nous voyons dans The Suicide Squad, il est difficile d’imaginer ce que Gunn avait prévu pour la fin qui aurait pu être encore pire. Peut-être qu’au lieu que certains membres de l’équipe survivent, ils sont tous morts.

Pourtant, malgré l’atténuation de la fin, les fans de films de bandes dessinées apprécient à quel point la vision de Gunn pour La brigade suicide est, et la façon dont le film a réinventé plusieurs personnages comme Rick Flag et Harley Quinn, interprétés par Margot Robbie, depuis leur première apparition dans le long métrage du cinéaste David Ayer en 2016, Escouade Suicide. Les fans en parlent depuis longtemps Escouade Suicide filmer l’un contre l’autre sur Internet, mais selon Gunn, il n’y avait jamais eu de mésentente entre Ayer et lui-même à propos de la propriété de la franchise.

« David est un cinéaste extraordinaire et un être humain extraordinaire. J’ai donc son dos, mais il m’a soutenu depuis le début. Quand il a été annoncé que je faisais le film, il est immédiatement venu me soutenir. Alors il est vraiment été la plus gracieuse, et nous sommes très similaires de cette façon, je pense. »

Avec La brigade suicide obtenir Gunn certaines des meilleures critiques critiques de sa carrière, et le film s’ouvrant bien au box-office, on peut dire que nous verrons à nouveau des personnages du film réapparaître dans le DCEU à un moment donné. Il reste maintenant à voir si Gunn lui-même reviendra pour diriger un nouveau chapitre de l’histoire à l’écran de la Squad.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide met en vedette Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnaman dans Rick Flag, Michael Rooker dans Savant, Flula Borg dans Javelin, David Dastmalchian dans Polka-Dot Man, Margot Robbie dans Harley Quinn, Daniela Melchior dans Ratcatcher 2, Idris Elba dans Bloodsport, Mayling Ng comme Mongal, et Peter Capaldi comme Le Penseur. Ainsi qu’Alice Braga dans Solsoria, Sylvester Stallone dans King Shark, Pete Davidson dans Blackguard, Nathan Fillion dans TDK, Sean Gunn dans Weasel, Jai Courtney dans Captain Boomerang, John Cena dans Peacemaker et Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. La brigade suicide est maintenant en salles et en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

