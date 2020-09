Sugarcrm Acquiert La Société De Logiciels D'ia Node Inc.

SugarCRM investit dans la puissance de l’intelligence connective de Node Inc. pour intégrer l’IA axée sur le CRM à sa plate-forme CX, qui comprend des modules de CRM de vente, d’automatisation du marketing et de service client.

SugarCRM est une plate-forme de vente, de marketing et de service à la clientèle qui aide les entreprises à se connecter avec les clients et les prospects grâce à ses outils «sensibles au temps». Dans un communiqué de presse du 24 août 2020, SugarCRM a annoncé l’acquisition de Node Inc. pour améliorer la capacité de la plateforme CRM à prédire les comportements des clients.

Node Inc. fournit une plate-forme aux entreprises pour créer des outils d’intelligence artificielle personnalisés basés sur leurs données CRM. Node Inc. a levé un tour de financement de 6 millions de dollars en avril 2020, ce qui montre la confiance des investisseurs dans les capacités du logiciel.

Dans le communiqué de presse, SugarCRM a souligné les améliorations que l’acquisition apportera à la plateforme. En plus des outils de prédiction des ventes courants tels que l’identification du taux de désabonnement et la notation des prospects, les outils d’IA de Node promettent également des améliorations dans l’attribution des revenus et une précision accrue pour le routage des demandes de service.

Mettre l’accent sur “ l’expérience client haute définition ”

SugarCRM a récemment modifié sa messagerie pour se concentrer sur ce qu’il appelle «l’expérience client haute définition (HD-CX)». La nouvelle image de marque vise à englober les outils existants de la plate-forme tout en mettant en évidence les nouvelles offres basées sur les données. En avril 2020, la société a lancé Sugar Integrate, un outil de connexion qui permet aux clients SugarCRM de connecter leurs données à partir de plus de 200 autres options logicielles ou de créer leurs propres intégrations.

L’outil AI-as-a-Service de Node peut rapidement créer des modèles de données prédictives à partir de toutes ces données de vente, de marketing et de service client. Le couplage donne à la plateforme de SugarCRM le chaînon manquant entre les données clients et l’action commerciale.

SugarCRM et d’autres éditeurs de logiciels de performance des ventes qui utilisent l’IA, comme Salesforce, Oracle ou SAP, simplifient l’analyse commerciale en regroupant les signaux de vente et de marketing et en suggérant les prochaines étapes directement aux équipes de vente. À mesure que la demande d’informations prédictives et d’une plus grande connectivité des données augmente, même parmi les petites entreprises, nous verrons probablement davantage d’outils commerciaux de niche acquérir et s’associer avec des startups d’IA et d’intelligence d’affaires.

