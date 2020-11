Suga de BTS souligne l’importance de l’acceptation et de l’élimination des stéréotypes

Suga de BTS, qui a récemment expliqué qu’il n’aimait pas la définition de la masculinité aujourd’hui, est également un défenseur des jeunes et des luttes qu’ils traversent aujourd’hui.

En dehors de ces sujets, il joue toujours un rôle important en soulignant l’importance de l’acceptation et en brisant les stéréotypes et les barrières dans le monde.

Donc, non seulement nous, mais aussi d’autres célébrités, devrions parler ouvertement de ces choses. Par exemple, si nous parlons de dépression comme nous parlons du rhume, la dépression peut être comme un rhume ou une maladie courante, et elle sera plus facilement acceptée.

⁠— Suga, Interview hebdomadaire de divertissement