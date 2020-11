Suga de BTS informe les fans de son état après une chirurgie de l’épaule

Il vient d’être révélé que BTSde Suga a subi une opération à l’épaule à cause de la douleur, et il a gardé le secret des fans dans l’espoir de ne pas les inquiéter.

Peu de temps après la nouvelle, Suga s’est rendu sur son compte Weverse pour s’excuser et remercier ses fans pour leur inquiétude.

Bonjour, c’est Suga. Beaucoup de gens se sont inquiétés après l’annonce, et pour cela, je suis désolé et vraiment reconnaissant aux fans…!

Suga a ensuite rassuré les fans sur le fait que l’opération s’était bien déroulée et a même expliqué dans ses mots ce qui s’était passé.

Heureusement, l’opération s’est bien déroulée. Je ressens de la douleur en ce moment, mais je me sens soulagé à l’intérieur. Comme mon travail consiste à jouer sur scène, j’ai subi une rééducation et j’ai eu des coups de feu dans l’espoir de pouvoir éviter une intervention chirurgicale. Mais ça ne faisait qu’empirer à chaque fois que je montais sur scène, et ça me faisait peur.

– Suga