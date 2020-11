Suga de BTS a révélé une fois pourquoi le groupe se sentait dépassé après ses débuts

Les idoles K-Pop doivent généralement se produire plusieurs fois de suite, et BTSde Suga a partagé que c’était une grande surprise pour les membres une fois qu’ils ont fait leurs débuts.

En 2015, BTS a investi KBS Cool FM Gayo Plaza de Changmin, et Suga a partagé qu’ils pratiquent intensément. Même lorsqu’ils sont à bout de souffle, ils continuent à pratiquer.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

C’est pourquoi lorsqu’ils ont fait leurs débuts, ils ont été surpris de devoir se produire plusieurs fois de suite.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

À l’époque, les membres s’entraînaient intensément pour une seule représentation. Donc, cela les a surpris quand ils ont dû faire plusieurs performances épuisantes d’affilée.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il fut même un temps où Suga, RM, et J-Hope ont interprété 8 chansons d’affilée lors d’un concert, et ils ont pensé qu’ils allaient s’évanouir à cause de l’épuisement.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Voici la vidéo complète ci-dessous!