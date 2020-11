Suga de BTS a révélé avoir subi une opération chirurgicale pour son épaule secrètement afin de ne pas alarmer les fans

Le 6 novembre 2020, il a été signalé que BTSde Suga avait obtenu son congé de l’hôpital après avoir réussi une chirurgie de l’épaule.

Selon les médias, il a été admis dans un hôpital de la ville et a été opéré pour son épaule. Suga avait toujours eu des douleurs à l’épaule, et sous la décision de son médecin, il avait subi une intervention chirurgicale car les douleurs affectaient sa vie quotidienne de chanteur. Il a été révélé que Suga ne voulait pas que les fans s’inquiètent et n’a informé que ses proches de la décision.

L’opération a été annoncée comme un succès et il a bénéficié d’un repos suffisant avant d’être libéré le 6 novembre 2020. Il se préparera pour le prochain album tout en faisant un effort pour ne pas fatiguer la région.

Dans d’autres nouvelles, le nouvel album de BTS, ÊTRE, sortira le 20 novembre 2020, dans deux semaines seulement.