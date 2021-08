Suerte Campeón revient avec une cymbale mélancolique sur son nouveau single | Garage de pierre

Luck Champion dépeint la nostalgie des adolescents dans son nouveau single intitulé « J’ai tellement de doutes et pas de réponses ». Du matériel qui sera dévoilé ce vendredi 13 août 2021. L’un des groupes péruviens les plus emblématiques de la scène indépendante de Lima, revient après plusieurs mois de travail acharné de production, avec de nouvelles musiques. Le groupe jusqu’aux derniers albums incarnait la nostalgie de l’enfance, narrant une croissance quelque peu traumatisante et cicatrisée.

Aujourd’hui, le groupe commence à incarner cet enfant à l’état d’adolescent, plus mature bien qu’étant le résultat de nombreux événements malheureux. L’enfant devenu adolescent cherche dans cette nouvelle étape à affronter les problèmes du passé et du présent d’une manière différente. Cette atmosphère se reflète dans les paroles du nouveau single et commence à nous donner des indices sur son nouveau son.

Après presque deux ans d’attente, le quintette revient avec la recette musicale originale, bien qu’il nous offre cette fois un plat à la profondeur sonore abondante, des paroles mélancoliques et un clin d’œil aux expériences d’un adolescent à l’école. Cette fois, le groupe a la collaboration de Karl Neudert, chanteur du groupe de surf punk mexicain « Señor Kino », qui, encouragé par sa proximité avec Santino Amigo, (le chanteur du groupe) rejoint les puissants chœurs du single.

La chanson a été pré-produite musicalement et artistiquement par Suerte Campeón et Lucas Rossetto, en janvier 2021, à Ancón, Lima, Pérou. L’enregistrement était en charge de Lucas Rossetto et Richard Angeles Small dans Desmantelado Estudio et Kids On Coffee. Le single a été masterisé par PeTa D’agostino au studio Moloko (Francfort, Allemagne).

Cette chanson sera le premier single de son nouvel album qui sortira début 2022.