Sue Bird explique comment la fiancée Megan Rapinoe l’a aidée à sortir publiquement

Sue Bird a certes été nerveuse pendant des années pour parler de sa sexualité en public.

Il a fallu un peu de persuasion à la fiancée Megan Rapinoe pour réaliser l’importance de partager cette partie de sa vie avec plus que la famille et les amis proches.

« Ce que Megan m’a aidé à comprendre, c’est que, oui, ce que je faisais déjà était génial, vivant de manière authentique », a déclaré Bird au magazine TIME. « Mais c’était important de le dire, car plus il y a de gens qui sortent, c’est là que vous arrivez à le point où personne ne doit sortir. Où vous pouvez simplement vivre. Et ce n’est pas une histoire. «

Bird s’est révélé publiquement gay dans une histoire ESPN de 2017, révélant que Rapinoe était sa petite amie.

« Cela se produit quand cela se produit parce que c’est ce qui se sent bien », a déclaré Bird à ESPN. « Donc, même si je comprends qu’il y a des gens qui pensent que j’aurais dû le faire plus tôt, ce n’était pas bon pour moi à l’époque. Je dois être fidèle à cela. C’est mon voyage. »

La star de la WNBA et la légende du football sont l’un des couples LGBTQ les plus en vue du pays, défendant la communauté LGBTQ, partageant leur personnalité tout en organisant les ESPY Awards de l’année dernière et riant de l’histoire de leur engagement spontané.

Ils ont également montré leur soutien à des causes comme Black Lives Matter, les droits de vote, les droits des femmes et l’équité salariale pour l’équipe nationale de football féminin des États-Unis tout en se renseignant dans le processus.

« La plus grande chose que (Bird) a faite, c’est qu’elle a juste pris une banquette arrière et a appris beaucoup de choses sur les Afro-Américains et ce que nous traversons et notre histoire et des choses dans lesquelles elle n’a pas nécessairement été éduquée », coéquipier de Bird’s Seattle Storm, Jewell Loyd, a déclaré à TIME. « Beaucoup de gens ne veulent pas toujours faire ça. Mais elle l’a fait. «

Bird, 40 ans, et Rapinoe, 36 ans, se préparent maintenant tous les deux pour les Jeux olympiques de Tokyo dans le cadre des équipes américaines dominantes de basket-ball et de football féminin, respectivement. Rapinoe cherche à mener l’équipe de football à sa cinquième médaille d’or olympique et la première depuis 2012, tandis que Bird vise l’histoire sur le terrain de basket.

Bird et sa coéquipière Diana Taurasi visent à devenir les premiers joueurs à remporter une cinquième médaille d’or olympique dans une équipe qui a remporté 49 matchs consécutifs aux Jeux olympiques depuis 1992.

« Elle est une meneuse à vie », a déclaré l’entraîneur-chef olympique Dawn Staley à TIME à propos de Bird. « Elle aide les causes de la justice; elle donne une voix aux femmes qui sont sous-payées et sous-estimées. Elle ne s’excuse pas et n’a pas peur. Une fois meneuse, toujours une meneur. C’est son héritage. »