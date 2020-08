Sud Working, un métier sur-mesure

Travailler et étudier à distance, tout en restant physiquement au Sud même si le lieu de travail ou l’école est au Nord, est certainement une idée qui a séduit ces derniers mois non seulement des professionnels mais aussi des enseignants, des employés, des étudiants, des consultants. Car Sud Working renverse complètement la perspective classique avec la «course» à la métropole. au contraire, prévoir la possibilité de fonder les relations de travail et d’étude non plus sur l’obligation de présence physique, mais sur la “virtuelle” en téléprésence ou en smart working, ou sur l’atteinte de certains objectifs. De cette façon, par exemple, pour travailler à Milan, il n’est plus nécessaire de prendre un logement loué dans le Nord ou de rester loin de la famille: vous pouvez le faire en toute sécurité à distance, depuis Naples ou Palerme, depuis Bari ou Reggio Calabria.

Évidemment, cependant, vous ne pouvez pas penser à le faire avec un vieux PC ou avec un smartphone qui, déjà pendant le verrouillage, avait du mal à suivre le chat vidéo, l’apprentissage à distance, les publications sociales et le streaming. Nous avons besoin d’appareils de pointe, rapides, fluides et puissants. Peut-être même belles, et qu’elles sont haut de gamme mais avec des prix malins (car si pour dépenser dans le Sud vous dépensez plus en appareils que de retour en métropole, autant arrêter de rêver). Trop? Non, car précisément le travail intelligent, pour étudier intelligemment, mais aussi pour le sport, les loisirs et les passions, il y a Honor, avec les appareils les plus jeunes qui soient, de la conception au coût.

Vitesse et légèreté

À commencer par le MagicBook 14, le portable qui, avec son design compact, fin et léger (ne pèse que 1,38 kilos), est conçu pour les jeunes toujours en mouvement. Et grâce à une batterie très puissante, c’est le top pour Sud Working: il garantit jusqu’à 10 heures de travail ou près de 9 heures et demie de navigation Web sans renoncer à des performances ultra-rapides et une expérience fluide et fluide sur un écran vraiment immense grâce au bords ultra-minces. De plus, la fonction Magic-Link est intégrée ce qui permet, d’un simple toucher, de connecter smartphones et PC et de les faire interagir. Et dans quelques jours, le 13 août, le Honor MAGICBOOK 15 sera également disponible, avec les mêmes caractéristiques techniques mais un écran de 15 pouces.

Toute la vie dans ta poche

Du PC au smartphone, le Honor 9A vient d’être lancé, un bijou avec une batterie ultra-volumineuse de 5000 mAh (qui permet jusqu’à 33 heures d’appels 4G ou jusqu’à 35 heures de lecture vidéo sur une seule charge), avec 3 Go RAM et avec 64 Go de mémoire (extensible jusqu’à 512 Go) afin de toujours garder tout ce qui est important dans la vie dans votre poche, des photos aux vidéos, des documents à la musique, également grâce à Huawei App Gallery, écosystème d’applications préinstallées sur les appareils et alternative aux services mobiles Google. Et avec un appareil photo 13 mégapixels pour ne pas rater même un détail des moments qui méritent d’être retenus: la mer, les couleurs, les couchers de soleil du Sud, mais aussi les journées à la plage et les soirées entre amis.

Un monstre de pouvoir

Pour les plus exigeants il y a à la place le Honor 9X Pro, un vrai “monstre”, avec un processeur capable de supporter les charges de travail les plus lourdes sans perdre les coups, un bel écran (6.59 “avec des bords si fins que presque pas vu) et un processeur graphique si puissant qu’il est refroidi par liquide pour garantir le maximum dans toutes les situations, même lors de sessions de jeu prolongées. Et pour ceux qui aiment les photos et les vidéos, le 9X Pro est un appareil HMS qui dispose d’un secteur photographique record: triple appareil photo de 48 mégapixels avec mode Super Nuit pour prendre des photos de nuit comme jamais auparavant, et stabilisation AI pour la prise de vidéos. parfait pour partager sur les réseaux sociaux, sans même un scintillement.

Musique sans distractions

Et comme souvent la qualité du travail et des études à distance est affectée par l’environnement environnant (du bruit des voisins au parasol en passant par le bruit de la circulation, de la télévision allumée dans le salon au bavardage des membres de la famille), la solution parfaite pour «annuler» le bruit sont les Honor MagicEarbuds, des écouteurs sans fil avec un système d’annulation du bruit «magique». Ergonomiques et confortables à porter, ils garantissent jusqu’à 3 heures et demie de musique (avec des basses effrayantes) ou deux heures et demie d’appels vocaux avec une seule charge, pendant lesquels le système à trois microphones détecte les bruits extérieurs et les annule.

Un assistant au poignet

Et pour ceux qui, du Sud, veulent rester connectés 24h / 24 sans manquer une notification, une alarme ou un rendez-vous, la solution parfaite est un portable comme le Honor MagicWatch 2. Qui, grâce aussi à la batterie qui dure 14 jours, est à la fois un assistant personnel, qui vous permet également de passer ou de recevoir des appels via bluetooth jusqu’à 150 mètres de votre smartphone, à la fois un entraîneur personnel, avec les 100 nouveaux modes d’entraînement (y compris le yoga) et 13 cours professionnels. Et il surveille même le cycle menstruel féminin, la saturation en oxygène dans le sang et la santé de l’utilisateur, détectant même le degré de stress et suggérant des exercices de respiration pour le réduire.