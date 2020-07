Sud de la saison de survie 2; introduction; faits intéressants; acteurs et personnages intéressants; date de sortie; bande annonce;

Sud de la saison de survie 2; introduction

La série survie sud est l’une des émissions de téléréalité et a été aimée par tant de membres. La première saison avait des cotes plus élevées parmi les fan clubs et avait plus de budgets dans l’industrie cinématographique. Je pense qu’il y aura de nouveaux producteurs pour cette série. Les lignes de l’intrigue sont basées sur la boîte de bataille. Chaque scène est vraiment passionnante à regarder la série entière. La première saison était disponible sur Netflix et j’espère également que la saison restante sera diffusée sur Netflix.

Sud de la saison de survie 2; Date de sortie exacte;

La première saison est sortie au cours de la saison 2020. Les gens attendent avec impatience de regarder cette série. Il n’y a pas d’annonce officielle concernant la date de sortie. J’espère que la date de sortie sera bientôt annoncée par les membres de l’équipe de production. En raison de la situation du COVID-19, la date de sortie a été retardée. Je peux affirmer en toute sécurité que la date de sortie sera révélée le plus tôt possible dans les prochains jours.

Sud de la saison de survie 2; casting intéressant

Il y avait quatre personnages principaux dans cette série à savoir Brandon Currin, Steve Jordan, Mikki Montgomery et enfin Daniel dabs.

J’espère qu’il y aura les mêmes personnages dans la deuxième saison. Pourtant, nous devons attendre de nouveaux acteurs et personnages.

Sud de la saison de survie 2; faits intéressants;

Il y avait tellement d’épisodes intéressants dans cette série. certains des épisodes intéressants à savoir, «incendie», «évasion», «sauvetage», «de pointe», «peur», «ouragan», «survie en vacances», «grèves de catastrophe», etc.

Les épisodes ci-dessus sont dans la saison 1. Chaque épisode est diffusé à la fois environ 25 à 32 minutes. Pourtant, il faut attendre quelques nouveaux épisodes.

Sud de la saison de survie 2; bande annonce;

La bande-annonce devrait sortir au mois d’août. Les fans sont plus excités de regarder les clips de la bande-annonce. Sachez toujours qu’il n’y a pas de bande-annonce notable pour cette série. J’espère vraiment que la bande-annonce donnera des critiques positives parmi les fan clubs. Restez à l’écoute pour découvrir plus d’informations sur cette série. et j’espère également que les informations ci-dessus satisferont les attentes des gens.

