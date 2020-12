SucSEED Indovation, basé à Hyderabad, annonce la fermeture du fonds Rs 100 Crore en levant Rs 40 Crore

Le fonds providentiel agréé et enregistré ainsi que sa première fermeture ont également annoncé ses trois nouveaux investissements de démarrage.

SucSEED Indovation, dont le siège est à Hyderabad, le SEBI (Securities and Exchange Board of France) a enregistré un fonds d’investissement alternatif et de capital-risque, a annoncé la première fermeture de son premier fonds Rs 100 crore en levant Rs 40 crore, et ses trois nouveaux investissements de démarrage qui comprennent de Stargate, Auris et Freestand. Grâce à ce fonds, SucSEED vise à soutenir plus de 50 startups jusqu’à ce qu’elles deviennent de grandes entreprises au cours de leur thèse de financement en trois étapes.

Vikrant Varshney, le co-fondateur de SucSEED, a tweeté en disant que la deuxième clôture est prévue pour février-mars 2021, avec un accent sur les entreprises, les institutions financières, les entités institutionnelles, les fonds de fonds et les family offices.

La deuxième clôture est prévue pour février-mars 2021, avec un accent sur les entreprises, les institutions financières, les entités institutionnelles, #FundofFunds et #Familyoffices joindre #IndovationFund pour la découverte et la croissance du segment de stade précoce. @SucSEED_IN – Vikrant Varshney (@Vikrant_risk) 21 décembre 2020

Stargate est une plate-forme transfrontalière directe au détail (D2R) pour les produits de style de vie. Alors que la plate-forme d’informations basée sur l’IA Auris gère des informations en temps réel pour capturer et analyser les données, Freestand, une plate-forme technologique de marketing, permet aux marques FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) de fournir des échantillons de produits physiques à des clients ciblés numériquement.

SucSEED Indovation Fund a reçu une licence en tant que fonds providentiel du régulateur du marché SEBI en août 2020.

