Sucker Punch Productions Ghost of Tsushima remporte le prix de la voix du joueur pour 2020

Il y avait un peu d’inquiétude concernant précisément la façon dont le vote allait finalement correspondre aux prochains Game Awards qui commenceront demain, avec Animal Crossing: Nouveaux horizons aller en tête à tête avec Fantôme de Tsushima après que de nombreux membres de la communauté aient semblé désavouer le dernier titre de Nintendo en raison du contenu fragmenté et des boucles de jeu frustrantes.

En ce qui concerne la façon dont les fans ont voté, cependant, il y a une lueur d’espoir: Sucker Punch exclusivité PlayStation 4 Fantôme de Tsushima, le jeu en monde ouvert qui demande aux joueurs de se mettre dans la peau d’un samouraï sur le point de briser la tradition alors qu’ils tentent de conjurer des hordes d’envahisseurs Mongols dans l’intention d’une invasion à grande échelle du Japon, a été nommé Player’s Voice Award pour 2020, ce qui en fait de facto le jeu de l’année, du moins en ce qui concerne les fans lorsque les votes ont été comptés.

Le monde ouvert lui-même a immédiatement tendance à donner des comparaisons et des attentes: des paysages massifs avec peu à faire entre les points d’intérêt, des piratages répétitifs à travers les bases ennemies qui se brouillent toutes ensemble, et peut-être une tour ou huit cents à gravir pour révéler la carte .

Sucker Punch a habilement évité ces pièges dans lesquels plusieurs titres du monde ouvert sont tombés et n’ont sans doute été entravés que par leur décision de conclure un accord d’exclusivité de console avec Sony; ce qui signifie que de nombreux utilisateurs sont tout simplement incapables de lire le titre, de peur d’avoir envie de prendre une console entière pour un seul titre.

C’est sans doute le plan de Sony avec bon nombre de leurs exclusivités, et pourquoi la guerre des consoles se poursuit sans raison ni convivialité: quel serait le but d’une console si ce n’était des exclusivités.

Encore, Fantôme de Tsushima a réussi à être que les cartes que certains ont notées étaient empilées contre eux, ne serait-ce que par le fait d’avoir uniquement une version sur une seule plate-forme, car les joueurs se sont connectés pour faire entendre leur voix.

Les résultats sont là! Félicitations à GHOST OF TSUSHIMA, lauréat du Player’s Voice Award à #TheGameAwards https://t.co/NKXNht6F8X pic.twitter.com/Nfy6TOEm6K – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 décembre 2020

Fantôme de Tsushima a battu cinq autres titres pour le Players Voice Award: Doom éternel, Remake de Final Fantasy VII, Enfers, Animal Crossing: Nouveaux horizons, et The Last of Us Part II.

Ce n’est cependant pas la fin de Les Game Awards qui commence jeudi soir en streaming international: de nombreux critiques et experts vont peser sur ce qu’ils estiment être le meilleur des meilleurs pour l’année 2020 et ils vont révéler ceux de la manière traditionnelle lente ponctuée par plus de bandes-annonces de jeux et autres que la plupart des gens n’ont pas demandé.

Ce sera comme l’E3, où les développeurs se tiennent maladroitement là et attendent des applaudissements qui ne viennent jamais: ce sera au moins une expérience amusante pour les gens qui regardent chez eux.