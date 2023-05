Succession Star Brian Cox fait ses adieux à la très populaire série HBO

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour la saison 4 de Succession.





Le gagnant du Golden Globe, Brian Cox, a écrit un hommage sincère à la série extrêmement populaire, Succession. L’acteur, qui a joué le patriarche manipulateur Logan Roy tout au long du spectacle, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de son expérience de travail sur Successionl’appelant « certainement la plus grande expérience de travail de tous les temps » et applaudissant les acteurs et l’équipe qui ont si bien travaillé pour porter la saga de la famille Roy sur les écrans.

« Nous sommes maintenant arrivés à la fin. Et ce qui a été, dans ma carrière, certainement la plus grande expérience de travail de tous les temps. L’harmonie entre l’équipe et le casting était vraiment incroyable. C’était en passe de devenir une grande série mais l’amour et l’engagement de l’équipe aux acteurs et aux scénaristes, l’a rendu mémorable. Je tiens à nous remercier tous dans la réalisation et la création de ce spectacle du plus profond de mon cœur.

Créé par Jesse Armstong et diffusé pour la première fois en 2018, Succession se concentre sur la famille Roy, les propriétaires tout-puissants du conglomérat mondial des médias et du divertissement, Waystar RoyCo. Une lutte pour le contrôle commence lorsque la santé du patriarche actuel de la famille, Logan Roy, devient de plus en plus incertaine.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Avec une grande distribution d’ensemble qui comprend Hiam Abbass comme Marcia Roy, Kieran Culkin comme Roman Roy, Natalie Gold comme Rava Roy, Alan Ruck comme Connor Roy, Sarah Snook comme Siobhan « Shiv » Roy, Jeremy Strong comme Kendall Roy, Nicholas Braun comme Greg Hirsch, Peter Friedman comme Frank Vernon, Matthew Macfadyen comme Tom Wambsgans et Brian Cox comme Logan Roy, ainsi que Rob Yang, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, J. Smith-Cameron, Justine Lupe, David Rasche et Fisher Stevens, Succession a été un énorme succès critique depuis le tout début et a maintenant pris fin avec succès après la finale de sa quatrième saison.

CONNEXES: Exclusif: Eili Harboe et Arian Moayed de Succession commentent la finale de la série, l’avenir de Stewy





La finale de la succession a été acclamée par la critique

HBO

Le Succession La finale, qui a été diffusée au cours du week-end, a été acclamée par la critique et beaucoup ont loué la façon dont elle conclut l’émission et la cimente comme la meilleure d’une télévision. Josie Greenwood, de MovieWeb, appelle la finale la « conclusion tragique parfaite » et dit…

« Comme les personnages eux-mêmes, qui croyaient en leur propre agence, nous avons continué à penser que chaque tentative serait le moment où ils pourraient gagner, mais bien sûr, cela ne s’est jamais produit. Il n’y a pas d’autre façon que l’histoire aurait pu se terminer, donc même s’il y a eu une tragédie au lieu d’un triomphe, un échec au lieu d’un succès, la fin est toujours satisfaisante, car le cycle est enfin terminé.

Quant à Brian Cox, il était triste de quitter la série un peu trop tôt, ayant été tué au début de la saison quatre. « J’étais d’accord avec ça, finalement, mais je me suis senti un peu rejeté », a déclaré l’acteur à la suite des événements choquants. « Vous savez, je me sentais un peu comme tout le travail que j’ai fait [is being overlooked] et finalement je vais, tu sais, finir comme une oreille sur le tapis d’un avion. »

Tous les épisodes de Succession sont disponibles en streaming sur Max.