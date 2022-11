Succession Saison 4: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Les affaires ne sont, eh bien, pas des affaires faciles. Dans toute entreprise lucrative, d’innombrables décisions difficiles sont prises. Un propriétaire d’entreprise doit équilibrer les préoccupations de ses employés, qui peuvent aller de quelques-uns à des centaines, avec la nature impitoyable inhérente à la réalisation d’un profit. Des vies peuvent potentiellement être ruinées au même rythme qu’une entreprise réalise des bénéfices, et pendant tout ce temps, il faut être constamment conscient des forces extérieures qui cherchent à usurper leur succès.





Traiter des accords commerciaux de haut niveau est particulièrement difficile lorsque vos rivaux et vos alliés dans le monde de l’entreprise sont votre famille et vos amis. C’est essentiellement la prémisse de la série télévisée à succès HBO Succession. Il est centré sur les Roys, un groupe de membres de la famille ultra-riches et multigénérationnels dont les personnalités distinctes et les ambitions disparates sont les sources d’un drame constant. Voici tout ce que nous savons sur Succession saison quatre.

Saison 4 : L’intrigue

De nombreuses questions restaient sans réponse à la fin de Succession saison trois. La famille Roy est plus fracturée que jamais, la santé du vieux Logan Roy reste incertaine et des éléments extérieurs se sont rapprochés autour de l’entreprise familiale, menaçant son avenir.

HBO a fourni un bref synopsis de la saison à venir, qui se lit comme suit :

« … la vente du conglomérat médiatique Waystar Royco au visionnaire technologique Lukas Matsson se rapproche de plus en plus. La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale parmi les Roys alors qu’ils anticipent à quoi ressemblera leur vie une fois l’accord conclu. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille envisage un avenir où son poids culturel et politique est sévèrement réduit. »

Cette nouvelle saison promet le même drame commercial qui a caractérisé les tranches précédentes, ainsi qu’un élément politique nouvellement introduit mais extrêmement pertinent. Et, bien sûr, la dynamique familiale qui a toujours servi à élever l’humanité de la série.

Saison 4 : Le casting

Un facteur qui a fait Succession une telle série télévisée incontournable au cours de ses trois premières saisons est l’incroyable distribution de personnages qu’elle apporte à la table. Certains ont une large reconnaissance de nom, tandis que d’autres sont relativement nouveaux à Hollywood, bien que presque toutes les personnes impliquées dans la production offrent des performances parfaites. Beaucoup de ces acteurs talentueux reviendront pour la saison à venir, pour le plus grand plaisir du public du monde entier.

Bien sûr, au centre de la série se trouvera Brian Cox (Braveheart, Zodiaque), qui incarne Logan Roy, le patriarche de la famille qui a lancé Waystar RoyCo, un film de plusieurs milliards de dollars, une performance qui a valu à Cox un Golden Globe du meilleur acteur. Aux côtés de son personnage se trouve Hiam Abbass’ (Munich, Blade Runner 2049) Marcia Roy, sa troisième épouse intelligente et complice. Sa famille excentrique sera également présentée.

Alan Ruck (Le jour de congé de Ferris Bueller, The Dropout) revient en tant que Connor, le mouton noir de la famille. Jérémy Strong (The Big Short, Le procès du Chicago 7), qui a également remporté un Golden Globe pour sa performance, est le toxicomane ambitieux Kendall, qui tente constamment de saper le rôle de leadership de son père chez Waystar RoyCo. Kieran Culkin (Scott Pilgrim vs le monde) revient en tant que Roman, un fêtard excentrique avec un œil étonnamment vif pour les affaires. Sarah Snook (Steve Jobs, Morceaux de femme) joue Sioban « Shiv », la fille unique de Logan Roy. En tant que joueuse avisée sur le plan politique, elle devait, plus tôt dans la série, reprendre l’entreprise familiale après la tentative de rachat de Kendall.

De plus, plusieurs personnages adjacents à la famille Roy feront probablement leur apparition. Cela inclut Nicholas Braun (Sky High, les avantages d’être une giroflée) Greg Hirsch, un cousin excentrique de Roy qui a trébuché jusqu’au sommet de l’échelle commerciale, et Matthew Macfadyen (Orgueil et préjugés, Frost/Nixon) dans le rôle de Tom Wambsgans, le mari assiégé de Shiv Roy.

Enfin, quelques acteurs qui servent d’antagonistes dans la série seront présentés. d’Alexander Skarsgård (Godzilla contre Kong, The Northman) Lukas Matsson est un milliardaire technologique qui a passé les dernières saisons de la série à tenter d’acquérir Waystar RoyCo. Les premiers supports promotionnels de HBO ont indiqué qu’il serait un acteur majeur de la saison quatre. De plus, Justin Kirk (Famille moderne, Vice) Jered Mencken, un politicien populiste (lire: alt-right) soutenu par les Roys, pourrait s’avérer être un problème dans la nouvelle saison.

Pour l’instant, il n’y a pas de version officielle pour Succession saison quatre. Cependant, on s’attend généralement à ce qu’il fasse ses débuts en 2023. Cela fait plus d’un an depuis la sortie de la saison trois. Cependant, si les versements précédents sont une indication, la saison quatre vaudra absolument la peine d’attendre.

Le public attend depuis longtemps avec impatience Succession saison quatre à paraître. Le casting stellaire de la série, ainsi que la promesse de scénarios riches en drames, pourraient en faire la saison la plus regardable à ce jour.