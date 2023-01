« Succession » – Saison 4 : date de sortie, bande-annonce et ce que l’on sait des nouveaux chapitres

Cette 2023, les fans de « Succession » nous profiterons de nouveaux épisodes sur la famille Roy. séries de HBO Max Il lancera très prochainement sa quatrième saison, tant attendue après la merveilleuse fin de son précédent épisode.

Bien sûr, étoiles Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin et Matthew Macfadyen continuera à diriger le casting de l’émission primée Emmy et d’autres prix importants, tels que le Golden Globes, Critics Choice Awards et BAFTA TV.

Voulez-vous en savoir plus sur « Succession » – Saison 4? Dans les lignes qui suivent, on vous dévoile la date de sortie et tout ce que l’on sait sur les nouveaux épisodes de la série. HBOMax.

Nicholas Braun et Matthew Macfadyen dans une scène de « Succession 4 » (Photo : HBO)

DE QUOI PARLE LA SAISON 4 DE « SUCCESSION » ?

La quatrième saison de « Succession » abordera les conséquences de la dernière grande décision de Logan: lui et caroline renégocié leur accord de divorce, privant leurs enfants Kendall, Roman et Shiv pour prendre le contrôle de l’entreprise.

« C’est un échiquier et chaque mouvement est crucial »rappelles toi HBO avant la livraison. Et c’est que À M a également un rôle clé dans les événements à venir, considérant qu’il a offert de Greg la possibilité d’évoluer avant de notifier Logan sur la prochaine étape pour ses héritiers.

Le synopsis officiel indique : « La vente du conglomérat médiatique Waystar Royco au visionnaire technologique lukas matsson ça se rapproche de plus en plus. La perspective de cette négociation provoque une angoisse existentielle et une division familiale entre les Roy, car ils anticipent ce que sera leur vie une fois la transaction conclue. De plus, une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la dynastie envisage un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « SUCCESSION »

QUAND LA SAISON 4 DE « SUCCESSION » PREMIÈRE?

saison 4 de « Succession » sera publié le dimanche 26 mars 2023. Comme d’habitude dans la série, il lancera un épisode hebdomadaire à 21 h (HE). En tout, Ce tome est composé de 10 chapitres.

A QUELLE HEURE ARRIVE LE PREMIER CHAPITRE DE « SUCCESSION 4″ PREMIERE ?

Ce sont les heures précises pendant lesquelles vous pouvez voir la première de « Succession 4 » du territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique: 20:00.

20:00. Guatemala: 20:00.

20:00. Honduras: 20:00.

20:00. Le sauveur: 20:00.

20:00. Nicaragua: 20:00.

20:00. Costa Rica: 20:00.

20:00. Pérou: 21h00.

21h00. La Colombie: 21h00.

21h00. Panama: 21h00.

21h00. Équateur : 21h00.

21h00. Venezuela: 22h00.

22h00. Bolivie: 22h00.

22h00. République Dominicaine: 22h00.

22h00. Porto Rico: 22h00.

22h00. Paraguay : 11:00 heures de l’après midi.

11:00 heures de l’après midi. Le Chili: 11:00 heures de l’après midi.

11:00 heures de l’après midi. Argentine: 11:00 heures de l’après midi.

11:00 heures de l’après midi. Uruguay: 11:00 heures de l’après midi.

11:00 heures de l’après midi. Espagne: 14h le lundi 27 mars 2023

Jeremy Strong, Sarah Snook et Kieran Culkin dans une scène de « Succession 4 » (Photo : HBO)

COMMENT REGARDER « SUCCESSION » – SAISON 4 ?

Les trois premières saisons de « Succession » sont disponibles dans le catalogue en ligne du plateforme de streaming HBO Max. Là, vous pouvez également profiter des nouveaux épisodes uniquement avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Découvrez un autre aperçu de la quatrième partie de la série ci-dessous. projet de télévision.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SUCCESSION 4 » ?

Tous les membres de la famille Roy (jusqu’à ce que le cousin Greg) feront leur apparition dans la prochaine saison. De même, les alliés commerciaux et les travailleurs de Waystar Royco.

Brian Cox comme Logan Roy

Jeremy Strong comme Kendall Roy

Sarah Snook comme Shiv Roy

Kieran Culkin comme Roman Roy

Alan Ruck comme Connor Roy

Nicholas Braun comme cousin Greg

Matthew Macfadyen comme Tom Wambsgans

Hiam Abbass comme Marcia Roy

Peter Friedman comme Frank

J.Smith Cameron comme Gerri

Justine Lupe comme Willa

David Rasche comme Karl Müller

Fisher Stevens comme Hugo Baker

Scott Nicholson comme Colin

Zoë Winters comme Kerry

Jeannie Berlin comme Cyd Peach

Alexander Skarsgård dans le rôle de Lukas Matsson

Linda Emond comme Michelle-Anne Vanderhoven

Jihae Kim dans le rôle de Berry Schneider

Hope Davis comme Sandy Furness

Harriet Walter comme Lady Caroline Collingwood

James Cromwell comme Ewan Roy

Natalie Gold dans le rôle de Rava Roy

Caitlin Fitzgerald dans le rôle de Tabitha

Ashley Zukerman dans le rôle de Nate Sofrelli

Larry Pine dans le rôle de Sandy Furness

Mark Linn Baker dans le rôle de Maxim Pierce

Pip Torrens comme Peter Munion