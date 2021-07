Succession Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



Prenez vos chaussures de pont et écoutez Nicholas Britell. HBO Succession retour pour une 3ème saison.

« Nous sommes ravis que Succession avec ses explorations de la richesse, de la famille et du pouvoir ait si fortement résonné » Francesca Orsi était vice-présidente exécutive de la programmation dramatique de HBO en 2019, une déclaration qu’elle a faite deux semaines seulement après les débuts de l’émission.

Après la saison 2 nominée aux Emmy avec sa finale choquante, quelle est la prochaine étape pour la famille de Waystar Royco et Waystar Royco? Selon HBO, la guerre père-fils se déroule entre Logan Roy, Logan Roy et Kendall Roy. « Embusqué à la fin de la saison 2, Logan Roy entre dans la saison 3 dans des circonstances périlleuses », indique le synopsis officiel. Les tensions montent lorsqu’une lutte acharnée entre les entreprises menace de dégénérer en une bataille civile familiale.

C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

La nouvelle saison pourrait être diffusée fin 2021.

Casey Bloys – directeur du contenu de HBO et HBO Max – a déclaré que dans un « univers normal », ils auraient pour objectif de publier le quatrième trimestre de cette année. « Mais cela signifierait que nous ne sommes touchés par aucun retard de covid », a-t-il déclaré. « Beaucoup dépendra de la façon dont le vaccin se déploie et de l’importance de COVID. Bien que le vaccin soit toujours en production, il est susceptible de devenir moins difficile à manipuler. C’est difficile pour nous de le savoir pour le moment.

Terrain

La finale de la saison 2 de Succession a laissé les fans stupéfaits. Logan s’est retourné contre Kendall, le fils sincère qui veut faire plaisir à son père. Au lieu de blâmer un énorme scandale de dissimulation de crimes commis à bord de navires de croisière pour la société, il révèle des documents fournis par Greg pour prouver que son père est le cerveau maléfique derrière chaque détail. Logan adresse à son fils un sourire narquois inhabituel avant le début de la saison 2.

Kendall a maintenant trahi Logan, et il pourrait bientôt être retiré de la faveur de son père. Cela signifie que Shiv pourrait devenir propriétaire de l’entreprise. Kieran Culkin a suggéré que la saison 3 pourrait voir Roman, un acteur qui joue Logan. Les projecteurs de Shiv et Kendall ont été donnés à Roman. Qu’est-ce que cela signifie? Qu’arrive-t-il à Roman, Kendall ou Shiv ? La troisième saison nous montrera le sort de Logan maintenant que ses actions sombres sont publiques. Sera-t-il tenu responsable des conséquences ? Ou son influence et son pouvoir lui permettront-ils de commettre des actes répréhensibles ?

Casting de la Saison III de Succession

La saison 3 met en vedette des noms énormes. Nous en discuterons ci-dessous.