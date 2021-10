Succession revient sur HBO ce dimanche : à quoi s’attendre de la saison trois

Peu de séries parviennent à maintenir le niveau comme elle le fait Succession, qu’avec deux belles saisons et prix emmy pour certaines de ses parties prenantes, comme Jérémy fort, a-t-il réussi à répéter dans son troisième opus. Ce dimanche le premier des neuf épisodes qui composeront la saison 3 de la production acclamée de HBO. Après avoir été absents pendant un an du petit écran, ils feront chaque jour sans les voir valoir la peine.

De nombreux followers ont profité de l’impasse entre le dernier opus et celui qui arrivera dimanche, comme pour faire une rewatch. Après tout, la complexité de l’intrigue ne se résume pas seulement aux personnes au pouvoir et à la façon dont elles dirigent le monde. Dans les dernières émissions, ils ont parlé d’homicides et d’abus sexuels qui ont été découverts après la mort de Lester qui a déclenché la confrontation entre Logan, qui voulait convaincre Kendall de prendre ses responsabilités, et Kendall, fatigué d’être ignoré, accusant publiquement son père de complicité.

Le premier épisode de la nouvelle saison commence carrément dans le climat précédant ce qui sera une réunion très importante des créanciers. Que la justice rôde dans les bureaux de Waystar Royco fait craindre et douter de la capacité de la Roy porter les fils de l’entreprise. La crise interne et l’exposition médiatique, au risque que quelqu’un doive payer la vaisselle cassée avec des années de prison, sont ce qui forme le contexte d’une série qui démontre une fois de plus la qualité de ses scénarios.

Les choses arrivent tout le temps, avec des gens qui jouent juste pour leurs propres intérêts. L’humour acide est de nouveau de la partie avec roi romain (Kieran culkin) comme référence principale d’un spectacle qui ne permet pas au spectateur de cligner des yeux ou de reprendre son souffle. Baisser le regard signifie manquer des détails juteux d’une famille dont les membres cachent très bien leurs lettres, même pour le public. Non seulement ils se trompent, mais rendent également leurs intérêts (au-delà de vouloir du pouvoir et de l’argent) indéchiffrables pour le spectateur. est encore une fois Grégoire (Nicolas braun) celui qui joue le rôle du spectateur désengagé, qui avec son innocence presque enfantine devient l’un des meilleurs personnages du tout nouvel opus.

Quand verra-t-on la nouvelle saison de Succession

Ce dimanche sera lancé le premier épisode d’une saison qui aura des ajouts intéressants à sa distribution. Adrien Brody donnera vie à l’un des actionnaires de la société et Alexandre Skarsgård Il sera un homme d’affaires cynique du monde de la technologie. L’apparition de l’actrice est également attendue elle rumf, l’une des figures de l’impressionnant film d’horreur Brut de Julia Ducournau.

La première sera simultanément sur les deux chaînes HBO selon sa plateforme de streaming, HBO Max. Au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Panama et en Équateur, il sera présenté en première à 20 heures ; au Paraguay, au Venezuela, en Bolivie et à Porto Rico à 9 ; et en Argentine, au Chili, au Brésil et en Uruguay, il sera visible à partir de 10 heures du soir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂