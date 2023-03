Succession: à quelle heure commence la saison 4 sur HBO Max

HBO Max

Le quatrième opus de Succession arrive sur l’écran de HBO, dans ce qui sera la fin de l’histoire de la famille Roy. Regardez à quelle heure il sortira !

© HBOSuccession: à quelle heure la saison 4 commence sur HBO Max.

Ces dernières années, les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV, entre autres, n’ont cessé de diffuser des séries télévisées et certaines sont devenues populaires. Cependant, depuis HBO et sa plateforme HBO Max Ils perpétuent une tradition vieille de plusieurs décennies : offrir la meilleure qualité possible à leur public. C’est comme ça que c’est venu Successionappelé à être l’un des meilleurs spectacles créés dans l’ère récente.

Depuis mi-2018, le créateur Jesse Armstrong et les producteurs exécutifs Will Ferrell et Adam McKay sont chargés de réaliser cette fiction sur une famille dysfonctionnelle qui possède un empire de médias audiovisuels et de sociétés de divertissement. Au fil du temps, les récompenses n’ont cessé de venir, ainsi que la reconnaissance lors de récompenses telles que les Emmy Awards et les Golden Globes.

+ À quelle heure est la première de la saison 4 de Succession sur HBO Max

Succession revient avec le premier épisode de sa quatrième saison ce dimanche 26 mars, sur l’écran HBO et en streaming HBO Max. Ce sera à 20h00 du Mexique, du Salvador, du Costa Rica, du Guatemala et du Nicaragua ; 21h00 en Colombie, au Pérou, en Equateur et au Panama ; 22h00 en Argentine, au Chili, en Uruguay et au Brésil ; et 02h00 le lundi 27 mars en Espagne.

De quoi s’agira-t-il ? Cela fait avancer son synopsis officiel: « La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale chez les Roy alors qu’ils anticipent ce que sera leur vie une fois la transaction conclue. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille pèse un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit..

Pour les 10 derniers épisodes, qui arriveront chaque semaine le dimanche, revenez Jérémy Fort (Kendal), Sarah Snook (Shiv), Kieran Culkin (Romain), Brian Cox (Logan) Alexandre Skarsgård (Lukas Matsson) et Matthieu Macfayden (Tom), entre autres. Il a également été annoncé que le casting original sera rejoint par Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

