Succession a présenté la bande-annonce de sa troisième saison

Le 17 octobre, près de deux ans après la première de la deuxième saison, Succession reviendra à l’écran HBO. En plus de sa première télévisée, les adeptes de l’histoire du puissant famille roy pourra suivre les épisodes hebdomadaires à travers HBO Max. Ce qui avait été vu vers la fin du dernier épisode diffusé, avec Kendall Roy (Jérémy fort) prêt à affronter son père, il semble prendre des dimensions drastiques.







Comme on le sait, le déclencheur de Succession c’était une crise cardiaque Logan Roy (Brian Cox) qui a déniché toutes les différences entre les membres de la famille roy, propriétaires multimédia Waystar Royco. Bien qu’au début il ait semblé que cela les avait renforcés, aplani leurs aspérités, c’est vite devenu une petite impasse dans la catastrophe. L’offre pour voir qui deviendra le chef de l’entreprise continue et l’héritier d’origine, Kendall, toujours blessé par les actions de son père, il est prêt à détruire son monde.

« Ma famille disparaît. J’ai besoin de savoir où est tout le monde et ce qu’ils pensent ”, vous l’entendez dire à Logan en avance de près de deux minutes. Son fils aîné, l’ignoré Connor Roy, se présente comme le nouvel allié de son père. Mais comme tout ce qui se passe dans la série, cela a très probablement un prix, et peut être lié à ses aspirations présidentielles.

Kendall et Logan ont commencé une guerre contre la famille. (IMDb)



La chose la plus frappante à propos de l’avance est la proximité entre Shiv (Sarah snook) et Kendall, éternels rivaux pour occuper le fauteuil de PDG de Waystar Royco. Ils sont tous les deux déterminés à tout donner et à en finir une fois pour toutes avec leur père. Le rôle qui n’est pas encore si clair est celui de romain (Kieran culkin), qui était proche de l’une des nouvelles figures de l’émission, Lukas Matsson (Alexandre Skarsgård) PDG d’une entreprise technologique. L’autre ajout était celui de Adrien Brody comme Josh Aaronson, un inventeur milliardaire.

Succession les grands absents aux Emmys

Ce dimanche, à travers l’écran de TNT vous pouvez profiter de la 73e tranche de les Emmy Awards. Dans l’éventualité, Succession Ce sera l’une des fictions qui manquera le plus cette cérémonie et n’aura pas de nominations car elles n’ont pas eu de diffusions tout au long de 2020. Les chargés de récompenser le meilleur de la télévision ont sélectionné deux fois la série pour concourir pour le jackpot.







Succession a accumulé neuf prix emmy, dont sept les ont obtenus à partir de la deuxième saison. Parmi eux, ils sont restés avec la Meilleure Série Dramatique, au-dessus d’émissions telles que Tu ferais mieux d’appeler Saul, La Couronne, Le conte de la servante, Tuer Eve, Le Mandalorien, Ozark et Des choses étranges. En outre, Jérémy fort il a remporté le prix du meilleur acteur dramatique, et ses apparitions telles que celle du grand rap qu’il a interprété le jour de l’anniversaire de Logan Roy ils étaient la preuve évidente qu’il le méritait.