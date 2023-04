Succession a prédit l’accident de la fusée Starship

Miliboo Chaise de bureau à roulettes design en tissu velours bleu pétrole et métal noir FUSE

FUSE est une chaise de bureau à l'identité graphique affirmée. La partie intérieure du dossier est ornée de surpiqûres décoratives qui dessinent un motif géométrique répétitif. En résulte un effet matelassé élégant et très original ! Cette chaise de bureau bleu pétrole conjugue modernité et confort d'utilisation. Son assise réglable en hauteur (de 44 à 56 cm) s'adapte à la taille des membres de la famille. Elle est pivotante à 360° afin d'offrir une belle liberté de mouvements. Le piètement en métal noir est équipé de roulettes pour garantir toujours plus de mobilité. La chaise de bureau design FUSE est habillée d'un élégant tissu velours bleu pétrole (100% polyester) dont la brillance et le velouté sollicitent tous nos sens. Avec son dossier haut légèrement incurvé (L31 x H38 cm) et son assise ample et rembourrée (densité 25 kg/m3), cette chaise de bureau en velours offre tout le confort nécessaire à la création et à la concentration. Chaise de bureau à roulettes livrée prête à monter.