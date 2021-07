Succession 3 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle saison

Succession est l’une des séries les plus réussies de ces dernières années produites par HBO. Il a été créé en 2018 et avec deux saisons, il a gagné le respect du public et des critiques en très peu de temps. En fait, elle a reçu rien de moins que 7 Emmy Awards depuis. L’histoire tourne autour de la vie de l’entrepreneur Logan Roy et l’empire de la communication qu’il a fondé dès son plus jeune âge. Tout change dans sa famille lorsqu’il décide de prendre sa retraite et de chercher un successeur capable de suivre ses traces.

Brian Cox est Logan Roy dans la succession (Photo: IMDb)



Dans les prochains mois, la chaîne qui a lancé sa plateforme de streaming en Amérique latine la semaine dernière présentera la saison 3 de la série qui apporte de nouvelles intrigues et conflits dans la famille Roy. C’est ce que montre la bande-annonce qui vient d’être publiée. Nous vous expliquons tous les détails de la nouvelle livraison pour que vous ne manquiez de rien.

Succession saison 3 : tous les détails de la série

La deuxième saison de Succession se termine par Kendall Roy, fils de Logan, trahissant son père dans un geste très dangereux. Désormais, le patriarche tentera d’assurer son alliance avec les autres membres de la famille mais aussi de confirmer ses affaires politiques et financières. Ce nouvel opus n’oubliera pas le conflit, comme si cela ne suffisait pas, les tensions vont augmenter et chacun cherchera à se couvrir pour ne pas se blesser dans ce sale jeu d’intérêts.







Pour ce nouvel opus, le casting principal reste inchangé avec la présence de Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter et James Cromwell. De plus, à cette occasion, l’acteur suédois rejoindra Alexandre Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, l’oscarisée Adrien Brody et Hope Davis.

Alors que Skarsgård donnera vie à Lukas Matsson, un entrepreneur technologique important, Brody, qui a déjà participé à de grandes séries telles que Peaky Blinders, sera Josh Aaronson, un milliardaire et investisseur qui s’implique dans la propriété Waystar.

Quand Succession 3 sera diffusé sur HBO et HBO Max

Créé par Jesse Armstrong, qui sponsorise également certains épisodes en tant que réalisateur, la série reste Il n’a pas de date de sortie estimée. Cependant, on sait qu’il peut être vu à la fois sur la chaîne HBO et sur la plateforme de streaming HBO Max très prochainement, comme ils l’ont maintenu de la chaîne.