Succession : 3 faits à retenir sur la saison 4 avant le final de la série

Bosch Aspirateur balai Bosch Flexxo série 4 Gen2 BCH3K2851 28V bleu

Flexxo, un aspirateur balai 2en1… et multifonction ! Super pratique, rapide et efficace grâce à son système de rangement tout intégré des accessoires pour un nettoyage au quotidien. Parce que la vie de tous les jours est ponctuée de petites catastrophes, l’aspirateur balai Flexxo de Bosch est indispensable. Cet aspirateur 2 en1 et multifonction est recommandé pour un nettoyage d’appoint quotidien, efficace et instantané. Son système de rangement des accessoires tout intégré vous permet de les avoir toujours à portée de main. - Performance longue durée avec une grande autonomie grâce aux batteries lithium-ion 28V max et son autonomie allant jusqu’à 55 mn. - Batteries Lithium-Ion Bosch rechargeables puissantes pour assurer une performance exceptionnellement durable, une grande autonomie et un temps de chargement rapide. Pas d’auto-déchargement et 3 niveaux de protection contre la surchauffe, la surcharge et la décharge. - Haute performance sur tous les types de sols avec une brosse motorisée et un éclairage LED : pour un nettoyage rapide et efficace. - Grande maniabilité. Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort. - Grande praticité, il tient debout tout seul, sans support et sans risque de chute. Recharge par simple prise jack. - Grande facilité d’entretien. Le rouleau de brosse se démonte aisément pour un nettoyage facilité. Filtre triple filtration et lavable, et vidage facile et hygiénique du bac. - Nettoyage du sol au plafond grâce aux nombreux accessoires intégrés, toujours à portée de main et rangés soigneusement dans le manche. Performance : - Fonction 2en1 : aspirateur à main et balai rechargeable - Voltage : 28Vmax - Batteries Lithium longue durée - Maxi autonomie : jusqu’à 55 min - 2 vitesses - Brosse rotative électrique pour tous types de sols Confort d’utilisation : - Aspirateur de table intégré. - Suceur radiateur XL extensible jusqu’à 55 cm de long pour les plafonds et les endroits difficiles d’accès - Suceur 2en1 ameublement et petite brosse pour les tissus d’ameublement et les surfaces délicates - Tient debout tout seul, sans support - Brosse extra plate et maniable - Capacité du bac : 0,4 L - Vidage facile et hygiénique du bac - Filtre lavable - Recharge rapide : 5h - Voyant d’indication de charge - Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité - Brosse avec éclairage LED. Meilleure visibilité des sols et des recoins les plus sombres (dessous de meubles, tables…).