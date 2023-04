Succès à la télévision et amoureux de la danse : qui est Amparo Piñero, l’actrice qui joue Martina de Luján dans « La Promesa »

Amparo Pinero reçu les applaudissements du public « La promesse » pour son interprétation de Martina de Luján. Dans la Série RTVE, l’actrice espagnole a réussi à se connecter avec sa performance en donnant vie au cousin qui a un objectif particulier. Dans cette histoire d’époque, qui a captivé les téléspectateurs à la télévision, l’artiste partage des rôles avec Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Manuel Regueiro, entre autres stars.

Le talent de Piñero devant les caméras n’est pas une nouveauté pour les personnes qui suivent son travail. La jeune femme a réussi à se faire une place au milieu d’une forte concurrence dans l’industrie du divertissement, non seulement de Espagnemais aussi à l’international, puisqu’il a occupé des postes dans Netflix et Amazon Prime Vidéo.

Dans la série espagnole susmentionnée, il a rejoint à partir de mars et, depuis lors, le personnage de Martina a réussi à percer la préférence des adeptes de fiction. Sa chaleur et sa bonne étoile ont touché la sensibilité des téléspectateurs, qui se sont tournés « La promesse » dans l’un des programmes les plus regardés de chaque semaine.

Par conséquent, nous vous en dirons plus ici sur la biographie et la trajectoire d’Amparo Piñero, un talent qui ne fait pas que surprendre et éblouir le grand public. Apprenez ici ses premiers pas, son travail au théâtre et d’autres détails clés de la actrice espagnole.

QUI EST AMPARO PIÑERO ?

Quel âge a Amparo Piñero ?

Amparo Piñero a 25 ans.. Né en Murcie Courant 1997, l’actrice avait une veine artistique depuis qu’elle était petite. Cette vocation à briller sur scène s’est maintenue au fil des années, il se consacre donc à l’étude du théâtre.chant, danse et autres spécialisations liés aux arts de la scène. Sa préparation n’est pas seulement liée à la télévision, mais aussi au cinéma et au théâtre.

Comment a été votre parcours ?

Entre 2014 et 2019, La carrière d’Amparo Piñero était liée au théâtre. Au cours de ces cinq années, l’artiste a fait partie d’œuvres telles que « La casa de Bernarda Alba, el musical », « El despertar », « Bohemios », « El Abadejillo », entre autres.

Alors qu’en 2020, il fait le grand saut vers la télévision en faisant partie de « Heure d’été » (« A trois mètres sur le ciel »), la production italienne de Netflix où elle a joué Lola Ortega, le personnage qui lui a donné une renommée internationale. Cette même année, en plus, elle est convoquée pour la série « Deux vies » de TVE, avec le rôle principal de Carmen. La fiction a été nominée pour les International Emmy Awards.

En 2023, quelque chose de similaire lui est arrivé, car il a non seulement donné vie à Martina de Luján dans « La Promesse »mais fait également partie de la distribution de « Les Farads »une série de Amazon Prime Vidéo.

Qui est votre partenaire ?

Amparo Piñero garde sa vie amoureuse privée. Il n’a pas commenté la personne qui a volé son cœur. Par conséquent, on ne sait pas si, en 2023, il a un partenaire. La jeune femme ne partage même pas cet aspect de sa vie privée sur les réseaux sociaux.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Ce qu’Amparo Piñero publie sur ses réseaux sociaux, ce sont les coulisses de son travail dans les productions télévisées susmentionnées. Elle partage également des photos et des vidéos de moments quotidiens avec ses amis et sa famille, ainsi que ses voyages, ses chats et ses réalisations professionnelles. a plus que 48 000 abonnés sur son compte Instagram officiel.

