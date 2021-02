Subway propose un accord «  ITSREAL  » sur les sous-marins au thon après de fausses allégations de poisson

La semaine dernière, un procès a accusé Subway d’utiliser de faux poissons dans ses sous-marins à thon. Maintenant, la chaîne populaire propose une offre sur l’élément de menu afin que les clients puissent l’essayer eux-mêmes et (espérons-le) découvrir que le thon du restaurant est la vraie affaire.

Une nouvelle fenêtre contextuelle sur le site Web de Subway met en évidence le «thon sauvage pêché à 100%» du restaurant et le qualifie de «100% délicieux». Il tente également les clients avec une réduction de 15% sur tout sous-marin au thon commandé via l’application ou le site Web Subway, comme l’a rapporté pour la première fois Delish.

La promotion ne mentionne pas carrément le procès, mais cela semble certainement être une réponse créative à un procès que Subway a juré de combattre. La société a même fourni aux clients un code promotionnel effronté pour la vente: « ITSREAL ».

Les visiteurs du site Web de Subway ont été accueillis par cette offre spéciale mardi. Métro

Curieux de savoir si l’accord a été inspiré par le procès en cours, 45secondes.fr Food a contacté Subway et un porte-parole de la société a fait la déclaration suivante: «Nous organisons une promotion qui offre 15% de réduction sur l’un de nos délicieux thon footlong subs sur l’application Subway et en ligne en utilisant le code ITSREAL. Cette promotion renforce le fait que le thon que nos franchisés servent à leurs clients chaque jour est du vrai thon cuit à 100%. »

Le compte Twitter de Subway a également répondu aux rumeurs et a confirmé l’affirmation de la société selon laquelle les sous-marins au thon sont en effet fabriqués avec du thon.

Le compte a également répondu à plusieurs utilisateurs de Twitter qui ne savaient pas de quel côté croire.

nous avons la nouvelle of-FISH-ial pour vous: c’est du vrai thon sauvage à 100% – Métro® (@SUBWAY) 31 janvier 2021

La nouvelle du procès a été annoncée pour la première fois la semaine dernière lorsque deux clients ont déposé une plainte devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie, alléguant qu’ils «avaient été trompés en achetant des produits alimentaires qui manquaient totalement des ingrédients qu’ils pensaient raisonnablement acheter.

Les habitants du comté d’Alameda, Karen Dhanowa et Nilima Amin, affirment que les sandwichs au thon de Subway «sont faits de tout sauf du thon» et poursuivent Subway pour plusieurs allégations, notamment pour fraude, fausse déclaration intentionnelle et enrichissement sans cause.

Le restaurant nie toutes les allégations et a offert la déclaration suivante à AUJOURD’HUI la semaine dernière: «Il n’y a tout simplement aucune vérité dans les allégations de la plainte déposée en Californie. Subway livre du thon cuit à 100% à ses restaurants, qui est mélangé avec de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, wraps et salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos clients.

Le débat louche a attiré l’attention de nombreux clients, y compris Jessica Simpson, qui a confondu le thon Poulet de la mer avec du poulet réel lors d’un moment emblématique de son émission de télé-réalité MTV « Newlyweds: Nick and Jessica » en 2003.

Après avoir regardé l’histoire de 45secondes.fr sur le procès sur Twitter, le chanteur et entrepreneur a eu une réaction assez inestimable.

« C’est OK @SUBWAY. C’est déroutant », a-t-elle écrit en retweetant le segment.