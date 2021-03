Suburra Blood On Rome Season 3: The Last Drive Of Adami and Spadino Bears Aucune ressemblance !!!

Suburra: Blood on Rome, le drame policier italien magnifique et captivant de Netflix, revient après un an et demi d’absence pour une dernière et courte saison de six épisodes, et ne perd pas de temps à livrer une peur de fin de série.

Il tue l’homme dont les plans et les visions sont au cœur de la série depuis le début, influençant les actes et les réactions de tous les personnages qui échangent dans son monde criminel, à la fin de sa première saison 3, «Jubilee».

La revue:

La saison 3 de Suburra résume tous les principaux points de l’intrigue posés au cours de la série, alors que Spadino et Aureliano unissent leurs forces pour tenter de conquérir l’empire criminel italien. Après la mort de Gabriele dans la finale de la saison 2, les deux hommes cherchent du réconfort l’un dans l’autre et jurent de venger ce qu’ils ont fait. Un autre partenariat – celui-ci beaucoup plus ténu que le leur – est pris dans leur réticule.

Le partenariat improbable entre le politicien Cinaglia et les samouraïs représente un changement radical dans la dynamique du pouvoir, alors que nos protagonistes se retrouvent à nouveau sur la défensive. Le frère aîné de Spadino, Manfredi, se réveille de son coma et entre dans la mêlée, ce qui complique encore la situation.

LIRE LA SUITE: – LA SAISON 2 DE L’ORDRE: Une série d’horreur sur la fraternité secrète d’une école et tout un tas de promesses mortes

Tout s’accumule jusqu’à un point culminant dramatique dans les six derniers épisodes, qui résume parfaitement les choses tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle suite, le cas échéant. Suburra, pour la plupart, fait un travail décent pour mettre en place et compléter tous les personnages principaux avec une conclusion satisfaisante.

Il y a des conflits entre les équipages de Spadino et Aureliano; Nadia et Angelica, en particulier, ont une rivalité féroce qui persiste tout au long de la saison. Malgré l’accent mis sur ces conflits frémissants, certains des personnages mineurs finissent par être des victimes.

Cependant, le jeu d’acteur et le rythme restent des points forts dans les émissions, et la saison 3 fait du bon travail avec ses parties mobiles une fois de plus. Bien que ce ne soit pas aussi tendu ou surprenant que ce que nous avons vu auparavant, le déménagement dans le nord de Rome et l’ajout du Cardinal donnent un goût légèrement différent de l’Italie que nous avons vu auparavant.

La saison 3 de Suburra n’est pas parfaite et il y a quelques bosses dans la voie. Dans l’ensemble, c’est une route panoramique époustouflante qui valait bien le voyage.

