Subnautica: Sous zéro obtient une note ESRB, faisant peut-être allusion à la date de sortie prochainement

Nous savons que Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent sur Switch depuis un certain temps, depuis leur annonce sur Nintendo Direct l’année dernière. Mais, avec une fenêtre de sortie vague de « Début 2021 » sur le site officiel de Nintendo, et aucune nouvelle information de Unknown Worlds, le studio derrière le jeu, nous nous sommes demandé quand il arriverait.

Les fans aux yeux d’aigle (ou devrait-il s’agir de fans aux yeux de requin?) Sur le sous-répertoire Nintendo Switch ont remarqué que l’ESRB vient de publier sa note pour Subnautica: sous zéro, faisant allusion à une date de sortie possible prochainement. Le jeu est toujours en accès anticipé sur Steam, mais cette note signifie probablement qu’il est terminé, car les développeurs devraient vraisemblablement envoyer le jeu complet.

Au cas où vous seriez curieux, voici la description par l’ESRB de toutes les choses effrayantes / sanglantes / grossières du jeu:

Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel les joueurs assument le rôle d’un explorateur (Robin Ayou) sur une planète mystérieuse. Du point de vue de la première personne, les joueurs recherchent des indices sur un membre de la famille, fabriquent des outils, construisent des habitats et se défendent contre des créatures extraterrestres prédatrices.

Les petites créatures peuvent attaquer les joueurs si elles sont provoquées; de plus grosses créatures peuvent frapper ou mordre les joueurs, faisant hurler Robin de douleur. Une combinaison mécanique avec des outils permet aux joueurs d’attraper les ennemis et de les neutraliser; les extraterrestres émettent parfois des éclaboussures de liquide jaune lorsqu’ils sont touchés. Les mots «putain» et «enfer» apparaissent dans le dialogue.

Êtes-vous impatient de jouer à Subnautica sur Switch? Pensez-vous que cela fonctionnera bien? Discutez avec nous dans les commentaires ci-dessous (zéro).