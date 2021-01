Subnautica de suivi de survie sous-marine: sous la cote zéro pour PS5, PS4

Subnautica est un jeu de survie indépendant qui se déroule dans la vaste mer ouverte d’une planète extraterrestre. Après avoir trouvé le succès dans l’accès anticipé sur PC, le jeu a fait son chemin sur PlayStation 4. Bien qu’il ne soit pas la version optimale du titre, il reste une version immersive et effrayante du genre. Le jeu a trouvé un public suffisamment large pour qu’un suivi, Subnautica: Below Zero, soit en développement en ce moment.

Comme son nom l’indique, Below Zero se déroule dans une région arctique de la même planète que vous explorez dans l’original. Nous ne savons pas exactement quand le projet se termine, mais une nouvelle évaluation ESRB pourrait suggérer que ce n’est pas trop loin. Sur le site Web du tableau de classement, une liste du jeu indique clairement qu’il arrive sur PS5, PS4 et de nombreuses autres plates-formes.

Il n’y a aucune indication de quand il arrivera sur les consoles, mais les classifications par âge indiquent généralement que les choses sont presque terminées. Une sortie plus tard cette année ne semble donc pas hors de question, même s’il s’agit d’une version à accès anticipé. Êtes-vous impatient de jouer à Subnautica: Below Zero sur PS5 et PS4? Plongez dans la section des commentaires ci-dessous.