Subaru Brz. Tout Sur La Nouvelle Voiture De Sport Subaru

Très attendu, le Subaru BRZ aujourd’hui, avec son jumeau que l’on ne connaît pas, le nouveau Toyota GR86 (apparemment son nom), la continuité d’une «espèce menacée»: le coupé de traction compact arrière.

Esthétiquement, la nouvelle BRZ a suivi la maxime de «l’évolution dans la continuité», ne coupant pas directement avec les lignes de son prédécesseur et conservant nombre de ses proportions générales. Après tout, dans une équipe gagnante, ça bouge peu.

De cette façon, il continue de se concentrer sur des dimensions compactes et un look qui, malgré sa sportivité, ne cède pas à la tentation de devenir trop agressif. À l’extérieur, on met en évidence les différentes entrées et sorties d’air (dans le pare-chocs avant et les garde-boue) et le fait que l’arrière, en adoptant des phares plus gros, a acquis un look plus «musclé».

Quant à l’intérieur, les lignes majoritairement droites montrent que la fonction prime sur la forme. Dans le domaine technologique, le nouveau Subaru BRZ dispose non seulement d’un écran de 8 pouces pour le système d’infodivertissement de Subaru (le Starlink), mais adopte également un tableau de bord numérique de 7 pouces.

Plus de puissance pour (presque) le même poids

Sous le capot de la nouvelle Subaru BRZ, nous trouvons un boxer quatre cylindres atmosphérique de 2,4 l qui offre 231 ch et 249 Nm de couple et a le ligne rouge à 7000 tr / min. Pour vous donner une idée, le boxer 2.0 utilisé dans la première génération tournait autour de 200 ch et 205 Nm.

Quant à la transmission, la Subaru BRZ peut avoir une transmission manuelle ou automatique, qui ont toutes deux six rapports et la dernière a un mode «Sport» qui sélectionne et maintient automatiquement un rapport approprié pour améliorer la réponse en courbe. De toute évidence, la puissance continue d’être envoyée exclusivement aux roues arrière.

L’intérieur continue d’adopter un look qui privilégie la facilité d’utilisation.

À 1315 kg, la nouvelle BRZ a à peine «pris du poids» par rapport à son prédécesseur. Selon Subaru, les économies de poids, même avec l’adoption d’un moteur plus lourd, étaient en partie attribuables à l’utilisation d’aluminium sur le toit, les ailes avant et le capot.

Technologie améliorée

Selon Subaru, l’utilisation de nouvelles méthodes de production et les leçons tirées du développement de la plateforme globale Subaru ont permis d’augmenter la rigidité structurelle du châssis de 50%, permettant ainsi des performances dynamiques encore meilleures.

A en juger par cette photo, la nouvelle BRZ conserve le comportement dynamique qui a célébré son prédécesseur.

Dans une sorte de «signe des temps», Subaru BRZ a également vu ses systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite se renforcer. Ainsi, dans les versions à transmission automatique, BRZ dispose du système EyeSight Driver Assist Technology, une première pour le modèle japonais. Ses fonctions incluent le freinage précollision ou régulateur de vitesse adaptatif.

Avec l’arrivée sur le marché nord-américain prévue pour le début de l’automne 2021, on sait déjà que la nouvelle Subaru BRZ ne sera pas commercialisée ici. Reste à savoir si son «frère», le Toyota GR86, suivra son exemple ou non.