Sub-Zero est le principal méchant du nouveau film Mortal Kombat

Sub-Zero ne fera pas seulement partie du nouveau Combat mortel film, il va être le méchant principal. Ceci, selon Simon McQuoid, qui a réalisé la prochaine adaptation du jeu vidéo. Joué par l’acteur Joe Taslim, le personnage sera le principal antagoniste avec lequel les héros de la Terre devront affronter, et nous avons eu notre premier aperçu de Sub-Zero en action lorsque la bande-annonce de Mortal Kombat a été publiée en grande pompe hier.

Simon McQuoid a cassé la bande-annonce de Mortal Kombat après sa sortie en ligne. Au cours de l’interview, McQuoid a décrit Sub-Zero comme le « méchant clé » du film. Comme on le voit dans la bande-annonce, c’est lui qui a pris les armes de Jax. Comme l’explique McQuoid, la scène en question montrera au public ce dont le méchant est capable.

C’est vraiment la première fois [Jax has] rencontré Sub-Zero. Alors il commence à apprendre des choses sur ce que ce personnage et cette créature peuvent faire … [Sub-Zero] n’a aucun problème à geler le pistolet, il a le contrôle total. C’était toute une configuration pour éduquer ce que Sub-Zero fait ici et montrer qu’il, littéralement face au danger, n’a aucun problème. «

Le Combat mortel La bande-annonce a également révélé que le film tournera autour d’un conflit entre Scorpion et Sub-Zero. En ce qui concerne l’inspiration du jeu vidéo, cette version de Sub-Zero a été calquée sur Bi-Han, qui était le frère d’origine qui tenait le manteau de la franchise. Simon McQuoid, en outre, avait beaucoup d’éloges pour l’acteur Joe Taslim.

« Joe Taslim a fait un travail incroyable [as Sub-Zero.] Il a représenté l’Indonésie pour le judo, donc le gars est un athlète et il le montre, et la présence qu’il a apportée à ce personnage était tout simplement extraordinaire. Et [Scorpion actor] Hiroyuki Sanada est un épéiste et un athlète très, très doué à sa manière. La physicalité entre ces deux gars était assez extraordinaire à regarder. Juste des années et des années d’expérience et de capacité à faire ces mouvements étaient en quelque sorte cuits en eux. … Ce niveau de brutalité et de physicalité est ce que je voulais apporter au film, et ces gars ont certainement livré. «

Le casting est, en un mot, empilé. Lewis Tan ouvre la voie en tant que nouveau personnage, un combattant MMA nommé Cole Young. L’ensemble comprend également Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Mehcad Brooks Jax Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung. Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young complètent le casting. James Wan (Aquaman, La conjuration) est également à bord en tant que producteur.

Greg Russo a co-écrit le scénario avec Dave Callaham (Wonder Woman 1984), à partir d’une histoire concoctée par Oren Uziel (Le paradoxe de Cloverfield). Combat mortel sortira à la fois en salles et sur HBO Max aux États-Unis le même jour, comme c’est le cas avec Warner Bros. ‘ toute l’ardoise du film 2021. Et oui, il sera classé R, comme cela a été clairement indiqué dans la bande-annonce. Le film devrait arriver le 16 avril. Cette nouvelle nous parvient via IGN.

Sujets: Mortal Kombat